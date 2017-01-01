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Düzce'de FETÖ/PDY davası

10 Mayıs 2017 Çarşamba, 18:14

DÜZCE (AA) - Düzce'de, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyeliği ile suçlanan, aralarında eski İl Sağlık Müdürü Mahir Arslan'ın da bulunduğu 16'sı tutuklu 25 sanığın yargılandığı davanın görülmesine devam edildi.

Düzce 2. Ağır Ceza Mahkemesi için yapılan yeni salonda görülen duruşmanın ikinci gününde, sanıklar ile yakınları ve avukatları hazır bulundu.

Sanıkların kimlik tespitinin ardından, tutuklu sanıklar Cengizhan Demir, Mustafa Sarışen ve Mürşit Çelik ile tutuksuz yargılanan Fevzi Alimoğlu, Abdullah Erdoğan, Cüneyt Balca, Selda Akbaş, Serdar Çilesiz, Yusuf Kabataş ve Zübeyir Özdemir savunmalarını yaptı.

Sanıklar, üzerilerine atılı "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçlamalarını reddetti.

Duruşmaya, sanık vekillerinin savunması, savcılık mütalaası ve mahkeme heyetinin kararı için yarın devam edilecek.


- İddianameden

Düzce Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, 2012 yılında Sağlıklı Hayat Derneği (SAHADER) olarak kurulan ancak 2015 yılında yönetim kurulu kararı ile Küresel Doktorlar Derneği adını alan dernek altında örgüt faaliyetleri yürütüldüğü yer alıyor.

İddianamede, aralarında mesleklerinden ihraç edilmiş doktor, diş hekimi, öğretmen ve öğretim görevlilerinin oluşturduğu derneğin yönetim kurulu ve üyeleri sanık olarak bulunuyor.

İddianamede 16'sı tutuklu 25 sanık hakkında, TCK'nın 314/2 maddesi gereğince "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 7,5 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası isteniyor.

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