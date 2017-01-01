KARAMAN (AA) - Karaman Belediyesi tarafından 740. Yıl Türk Dil Bayramı ve Yunus Emre'yi Anma Etkinlikleri kapsamında 2. Yağlı Pehlivan Güreşleri yapıldı.
Kemal Kaynaş Stadı'nda gerçekleştirilen organizasyona, başpehlivanlar ve milli güreşçilerden oluşan yaklaşık 100 sporcu katıldı.
Güreşlerde başpehlivanlığı Recep Kara elde ederken, Nedim Gürel ikinci oldu. Üçüncülüğü ise Salih Eriç ve Abdullah Güngör paylaştı.
Organizasyonda dereceye giren güreşçilere ödüllerini, Karaman Valisi Süleyman Tapsız ve Karaman Belediye Başkan Yardımcısı Osman Ünüvar takdim etti.
Ünüvar, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, bu yıl ikincisini düzenledikleri güreşlerin hayli çekişmeli geçtiğini belirterek, 740. Yıl Türk Dil Bayramı ve Yunus Emre'yi Anma Etkinlikleri'nin dolu dolu kutlandığını kaydetti.