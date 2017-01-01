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Kocaeli'de "Haydi Bisikletle Okula" projesi

10 Mayıs 2017 Çarşamba, 18:21

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin İzmit ilçesinde belediye tarafından yürütülen "Haydi Bisikletle Okula" projesi kapsamında, öğrencilere bisiklet dağıtıldı.

Bisiklet dağıtım töreninde 4 okuldaki 695 öğrenciye bisiklet hediye edildi.

Programda konuşan İzmit Belediye Başkanı Nevzat Doğan, kendi öğrenciliği dönemlerinde böyle imkanlar bulunmadığını söyledi.

Bundan 13 yıl önce okullarda bir tane bilgisayar olmadığını ifade eden Doğan, "Şimdi ise başta Cumhurbaşkanımız olmak üzere, Başbakanımız, bakanlarımız, yerelde bizlerin gayretleriyle son derece modern binalarda, her türlü donanıma sahip sınıflarda çocuklarımız eğitim görüyor. Çocuklarımızın bizim çektiğimiz sıkıntılardan uzak bir ortamda eğitim görmesinden büyük mutluluk duyuyoruz. Çocuklarımızın sevgi gösterisi, sizlerin duaları bizim en büyük hediyemiz." şeklinde konuştu.

Doğan, vatandaşların kuruşunu ziyan etmediklerini dile getirerek, şunları kaydetti:

"Bisikletler bu anlayışın bereketi. Önümüzdeki günlerde 4. sınıflarımıza da basket topu dağıtacağız. 'Hep birlikte haydi çocuklar basketbola.' diyeceğiz. Bundan 15 yıl önce çalışanına maaş veremeyen belediyeler bu hizmetleri nasıl yapıyor? Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın çizgisinde sizlerin kuruşunuzu ziyan etmediğimiz için yapıyoruz. Bizler, insana yatırım yapıyoruz."


- "2009'da bisikletle işe geldiğimde beni ayıpladılar"

Bisikletlerini alan öğrencilere kasklarını takmaları uyarısında bulunan Doğan, "İkincisi de yokuş aşağıya dikkatli binip arabalara dikkat edin. Bisikletlerinizi annenize, babanıza da verin. Bisiklet sürmesini bilmeyen anne, babalarımıza ücretsiz eğitim veriyoruz. Bisiklete binmek ayıp değil. 2009'da bisikletle işe geldiğimde beni ayıpladılar. Bisiklet spor, bisiklet sağlık, bisiklet çevre, bisiklet mutluluk demek." değerlendirmesinde bulundu.

Doğan ve öğrenciler, törenin ardından bisikletle tur attı.

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