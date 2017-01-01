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Suriyeli ailelere gıda yardımı

10 Mayıs 2017 Çarşamba, 18:24

MARDİN (AA) - Mardin'de ihtiyaç sahibi sığınmacı ailelere gıda yardımında bulunuldu.

Merkezi İstanbul'da bulunan Yeryüzü İyilik Hareketi Derneği, ramazan ayı dolayısıyla, ülkelerindeki iç savaşın ardından Mardin'de kendi imkanlarıyla kiraladıkları evlerde yaşamlarını sürdüren ihtiyaç sahibi ailelere gıda yardımı yaptı.

Yardım kapsamında 10 ton makarna, 10 ton şehriyeli bulgur ve bin adet 2 litrelik ayçiçek yağı, Mardin-Suriye Yardımlaşma Platformu aracılığıyla Suriyeli 1000 aileye dağıtılmaya başlandı.

Platform başkanı Lütfü Günlüoğlu, yaptığı açıklamada, gönderilen yardımların adil dağıtıldığını söyledi.

Suriyeli aileler için az da olsa bir katkı sağlamaya çalıştıklarını ve bu noktada hayırseverlerden de destek beklediklerini ifade eden Günlüoğlu, ramazan ayının yaklaşmasıyla ihtiyaçların arttığını belirtti.

Günlüoğlu, "İnsani görevini yerine getiren Yeryüzü İyilik Hareketi yardım kuruluşuna şahsım ve yönetim kurulumuz adına teşekkür ediyorum. Başka kuruluşlara da örnek oldular, diğer kişi ve kuruluşlardan da ayni hassasiyetin gösterilmesini bekliyorum.” diye konuştu.

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