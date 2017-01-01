Düzce'de otomobilde sıkışan kedi kurtarıldı

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DÜZCE (AA) - Düzce'de otomobilin motor bölümünde sıkışan kedi, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

İstanbul’dan Düzce’ye iş için gelen Adem Özdal, sabah konakladığı otelden çıktığında otomobilin camında, "Aracınızın motorunun içinde kedi var. Lütfen dikkat edin." yazılı bir not buldu.

Yavru kediyi bulunduğu yerden çıkaramayan Özdal, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.

Aracı itfaiye hizmet binasının önüne çeken ekipler, kediyi bulunduğu yerden çıkardı. Kediye, itfaiye ekiplerince süt verildi.

İtfaiye ekiplerine teşekkür eden Özdal, "Kedi yavrusunun otomobilin motorunun sıcaklığından faydalanmak için motor bölümüne girdiğini tahmin ediyorum. Sabah geldiğimde duyarlı vatandaşlar otomobilin camına 'Aracınızın motorunun içinde kedi var. Lütfen dikkat edin.' şeklinde bir uyarı yazısı yazarak bıraktıklarını gördüm. Ben de buradaki itfaiyeci arkadaşlara haber verdim. Sağ olsunlar, yardımcı oldular." ifadelerini kullandı.



