Adana'da sahte estetikçi kuaföre 2 ayrı suçtan tutuklama

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ADANA (AA) - Adana'da kendini estetik uzmanı olarak tanıtarak evinde bazı vatandaşlara dudak dolgusu ve botoks yaptığı iddia edilen kuaför Soner G. hakkında, 2 ayrı suçtan daha tutuklama kararı verildi.

Adana Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamaya göre, kendisini doktor olarak tanıtarak kadınlara dolgu dudak ve botoks yapıp vatandaşların enfeksiyon kapmasına neden olan ve bu şekilde dolandırıcılık da yaptığı belirlenen şüpheli kuaför Soner G. hakkında soruşturma başlatıldı.

Açıklamada, Erdemli 1. Asliye Ceza Mahkemesi tarafından hırsızlık suçundan verilen 4 yıl 15 ay hapis cezasının kesinleşmesi nedeniyle şüpheli Soner G'nin Adana E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda tutuklu olduğu hatırlatıldı.

Açıklamada, şu bilgilere de yer verildi:

"Şüphelinin internette kendisini estetik uzmanı doktor olarak tanıttığı, mağdurlar M.K, Z.U, C.S. ve eşi G.S’ye botoks ve silikon dudak dolgusu yaparak para almak suretiyle dolandırdığı tespit edilmiştir. Cumhuriyet Başsavcılığımızın talebi üzerine mahkemeden alınan arama-el koyma kararı doğrultusunda, Adana İl Sağlık Müdürlüğü görevlileriyle birlikte şüphelinin ev ve iş yerlerinde arama yapılmış, bulunan tıbbı malzeme ve cihazlara el konulmuştur. Şüpheli Soner G., Cumhuriyet Başsavcılığımız Suçüstü-Müracaat Bürosu'na mevcutlu olarak getirilerek ifadesi alınmış, daha sonra tutuklanması talebiyle Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edilmiştir.

Şüpheli Soner G, 6. Sulh Ceza Hakimliği'nce dolandırıcılık ve 1219 Sayılı Kanunun 25'inci maddesinde yer alan diploması olmadığı halde hasta tedavi etmek veya tabip unvanı takmak suçlarından tutuklanmıştır. Ayrıca, Adana Cumhuriyet Başsavcılığımızca, şüpheli hakkında mağdurlara karşı yaralama eylemleri nedeniyle de bilinçli taksirle yaralanmaya neden olmak suçundan ayrı bir soruşturma yürütülmektedir."

-Olay

Soner G'nin kendisini doktor olarak tanıtarak dudağına dolgu yaptığı hemşire Merve Keleş, enfeksiyon kapması nedeniyle Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesinde tedaviye alınmış ve bu nedenle şüpheli hakkında suç duyurusunda bulunmuştu.

Sağlık Bakanlığınca da kuaför hakkında Adana Valiliği İl Sağlık Müdürlüğü kanalıyla Adana Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulduğu bildirilmişti.