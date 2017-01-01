Düzce'deki işçi eylemi

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DÜZCE (AA) - Düzce'de, toplu iş sözleşmelerindeki ücret değişimlerinin beklenen altında gerçekleştiğini öne süren ve üç gündür eylem yapan yaklaşık bin işçi, İl Emniyet Müdürü Hüseyin Deniz ve İl Jandarma Komutan Vekili Yarbay Ayhan Özkan tarafından ikna edildi.

1. Organize Sanayi Sitesi içerisinde yer alan, otomotiv yedek parçası üreten bir fabrikada çalışan yaklaşık bin işçi, sendika aracığıyla gerçekleşen toplu iş sözleşmelerindeki ücret değişimlerinin beklenenin altında gerçekleştiği iddiasıyla fabrika önündeki eylemlerini bugün de sürdürdü.

Fabrikanın bulunduğu bölgeye gelen İl Emniyet Müdürü Hüseyin Deniz ve İl Jandarma Komutanı Vekili Yarbay Ayhan Özkan işçiler tarafından alkışlarla karşılandı.

İşçilerle konuşan ikili, fabrika sahiplerine taleplerini ileteceklerini belirterek işçilerden eylemlerine son vermelerini istedi. İşçiler arasından seçilen 30 kişi, daha sonra fabrika sahipleriyle görüştü. Daha sonra işçiler, eylemlerini sona erdirdi.

Bu sırada, olası bir duruma karşı Toplumsal Müdahale Aracı (TOMA), çevik kuvvet ve jandarma ekipleri de fabrika etrafında hazır bekletildi.