Bir günlüğüne polis oldular

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AKSARAY (AA)- Aksaray'da bir grup zihinsel engelli, polislerle bir günlüğüne mesai arkadaşı olup görev yaptı.

Aksaray Özel Eğitim Mesleki Eğitim Merkezi'nde bulunan öğretmenler, 10 öğrencinin polis olma hayalini gerçekleştirmek için İl Emniyet Müdürlüğü ile irtibata geçti.

Polis ekiplerince evlerinden ekip araçlarıyla alınan engelliler, polis merkezine götürülerek polis üniforması giydirildi.

Etkinlik kapsamında Aksaray Şehitliği'ni ziyaret eden engelliler, Özel Harekat Daire Başkan Yardımcılığı görevini sürdürdüğü sırada Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz'daki darbe girişimde şehit düşen 2. sınıf emniyet müdürü Önder Güzel'in kabrine karanfil bıraktı.

Daha sonra emniyet müdürlüğüne gelen engelliler, burada TOMA'ya binerek su sıktı ve telsizden anons geçti.

İl Emniyet Müdürü Ali Karabağ'ı makamında ziyaret eden öğrenciler, Karabağ'la sohbet edip polis teşkilatı hakkında bilgi aldı.

Karabağ, gazetecilere yaptığı açıklamada, öğrencilerin bir günlük polis olma hayalini gerçekleştirmek için böyle bir etkinlik düzenlediklerini söyledi.

Engellilerin sosyalleşmesi adına bu tür sosyal projelerin yapılması gerektiğini dile getiren Karabağ, "Böyle bir etkinlikte yer almaktan mutluluk duyuyorum. İnsanlar zihnen, bedenen engelli olabilir. Bu her zaman önümüze çıkabilecek, karşılaşabileceğimiz bir problem. Bu hafta da engelliler haftası olarak kutlanıyor. Bu vesileyle de öğrencilerimizin haftalarını da kutluyorum." diye konuştu.

Engellilerden Berna Koçak, polis olmanın en büyük hayallerinden biri olduğunu ifade ederek, bir gün de olsa hayalini gerçekleştirmekten mutluluk duyduğunu kaydetti.

Etkinlik, Polis Hatıra Ormanı'na ağaç dikilmesiyle sona erdi.