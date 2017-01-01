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Sakarya'da 180 bin öğrenci engelliler için empati kurdu

10 Mayıs 2017 Çarşamba, 18:43

SAKARYA (AA) - Sakarya Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından Engelliler Haftası dolayısıyla 180 bin öğrencinin katılımıyla engellileri anlamak için "empati" etkinliği gerçekleştirildi.

Sakarya Adapazarı ilçesindeki Atatürk İlköğretim Okulu bahçesinde düzenlenen etkinlikte, öğrenciler işaret diliyle İstiklal Marşı okudu. Görme engellilerin yaşadığı zorlukları anlatmak için gözleri kapatılan öğrenciler, önlerinde bulunan engelleri geçerek yürümeye çalıştı. Öğrenciler, bedensel ve ortopedik engellilerin yaşadığı zorlukları anlatmak amacıyla da tekerlekli sandalyede uygulamalı empati çalışması yaptı.

Sakarya genelindeki tüm okullarda engelliler için düzenlenen empati etkinliğinin startını veren İl Milli Eğitim Müdürü Pervin Töre, yaptığı konuşmada, her sağlıklı bireyin birgün engelli olabileceği gerçeğinin unutulmaması gerektiğini belirterek, "Aynı toplumda birlikte yaşadığımız tüm engelli insanlarımıza yardımcı olmak hepimizin görevidir." dedi.

Sakarya İl Milli Eğitim Şube Müdürü Necmi Sağıroğlu da genel olarak engelli vatandaşların günlerini kendilerinin kutladığını söyledi.

Sakarya'da farklı bir etkinlik yapmak istediklerini aktaran Sağıroğlu, "180 bin engelli olmayan öğrencilerimizle bir empati çalışması yapalım dedik. Sakarya'daki engelli olmayan 180 bin öğrencilerimiz, göremeyecek, işitemeyecek ve yürüyemeyecekler. Türkiye genelinde Sakarya bu konuda bir öncü olarak bir ilki gerçekleştirmiş oldu. Bundan sonraki etkinliklerde bir model olacağı kanaatindeyim." diye konuştu.

Öğrenci Emel Gökçe Işık ise görme engelli gibi davranmanın farklı bir duygu olduğunu belirterek, "Her yer karanlıktı, sanki dünya kapkaranlık olmuş, sanki gece gelmiş ve gece bize hakim olmuş gibiydi. Ama orada dokunma, duyma, koklama duyumuz biraz daha geliştiği için, onlar böyle dokunarak ilerliyorlar. Bizim için bir değişiklik oldu ve onları daha iyi anladık." ifadesini kullandı.

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