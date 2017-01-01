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Denizli Cumhuriyet Başsavcısı Alper'in kazada ölmesi

10 Mayıs 2017 Çarşamba, 18:43

DENİZLİ (AA) - Denizli Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamada, Başsavcı Mustafa Alper ve şoförü Muzaffer Akşehirli'nin ölümüyle sonuçlanan olayın "ilk bulgulara göre trafik kazası olduğunun tespit edildiği" belirtildi.

Başsavcı Alper ve makam şoförü Akşehirli'nin hayatını kaybettiği kazayla ilgili açıklamada, bazı basın kuruluşlarında "başsavcının suikast sonucu vefat ettiği" yönünde iddiaların yer aldığına dikkat çekilerek, "İlk bulgulara göre olayın trafik kazası olduğu, ölümün trafik kazası neticesinde meydana geldiği tespit edilmiştir." denildi.

Açıklamaya göre, Başsavcı Alper ve makam şoförü Akşehirli için yarın Denizli Adalet Sarayı önünde resmi tören düzenlenecek.

Cumhuriyet Başsavcısı Alper'in cenazesi Aydın'ın Söke ilçesindeki İlyasbey Camisi'nde kılınacak ikindi namazını müteakip ilçeye bağlı Caferli (Soğucak) Köyü'nde defnedilecek.

Makam şoförü Muzaffer Akşehirli'nin cenazesi ise Denizli Hilal Camisi'nde kılınacak öğle namazı sonrası Çakmak Mezarlığı'na toprağa verilecek.

- Güvenlik kamerasına yansıdı

Öte yandan Başsavcı Alper ve şoförünün hayatını kaybettiği kazayı, bir iş yerinin güvenlik kamerası kaydetti.

Kamera kayıtlarında Denizli-Salihağa yolu üzerinde hareket eden Başsavcı Mustafa Alper'in bulunduğu makam aracının 7045 sokaktan kontrolsüz şekilde kavşağa çıkan hafriyat yüklü kamyonla çarpışması ve damperdeki hafriyatın aracın üstüne döküldüğü görülüyor.

Denizli Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Alper (48), şoförü Muzaffer Akşehirli'nin kullandığı 20 AB 548 plakalı otomobille Honaz ilçesindeki Denizli D Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna giderken Merkezefendi ilçesine bağlı Bozburun Mahallesi Salihağa yolu üzerindeki kontrolsüz kavşakta Uğur T'ın (53) kullandığı 64 DL 821 plakalı hafriyat yüklü kamyonla çarpışmıştı.

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