Tekirdağ'da trafik kazası: 1 ölü, 1 yaralı

TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Çavuşköy Mahallesinde, Emin Hatipoğlu (49) yönetimindeki 59 EP 917 plakalı minibüs ile R.Ş. (64) idaresindeki 59 LY 975 plakalı otomobil çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle minibüs yaklaşık 10 metre yükseklikten alt geçide düştü.
Kazada, sürücü Hatipoğlu hayatını kaybederken, yaralanan Erbil Topal (44), sıkıştığı minibüsten itfaiye ekiplerince çıkarıldı. Topal, Malkara Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Hatipoğlu'nun cesedi, Cumhuriyet Savcısının incelemesinin ardından morga kaldırıldı.
Otomobil sürücüsü gözaltına alındı.