Gaziantepli şehitlerin isimleri memleketlerinde yaşatılacak

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GAZİANTEP (AA) - Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Meclisi, vatanın birliği ve beraberliği için görevi başında şehit olan Gaziantepli asker ve polislerin adının bazı cadde ve sokaklara verilmesini kararlaştırdı.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Meclisinin aylık toplantısının ikinci birleşimi, Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Osman Toprak başkanlığında gerçekleştirildi.

Büyükşehir Meclis Salonu'nda yapılan toplantıda, vatanın birliği ve beraberliği için görevi başında şehit olan Gaziantepli asker ve polislerin isimlerinin bazı cadde ve sokaklara verilmesi teklifi oylandı.

Bu kapsamda, Şahinbey ilçesi Barak Mahallesi 100058 numaralı sokağa Şehit Barış Düver, Şehitkamil ilçesi Yığınlı Mahallesi 145013 numaralı sokağa şehit Mesut Özdemir, İslahiye ilçesi Şahmaran Mahallesi Kümeevler önünden geçen sokağa şehit Davut Kayalı, Araban ilçesi Yeşilova Mahallesi'nden geçen imarlı bir caddeye şehit Sabri Emir'in isminin verilmesi oy birliğiyle kabul edildi.