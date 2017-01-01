ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / GAZİANTEP HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Gaziantepli şehitlerin isimleri memleketlerinde yaşatılacak

10 Mayıs 2017 Çarşamba, 19:15

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Meclisi, vatanın birliği ve beraberliği için görevi başında şehit olan Gaziantepli asker ve polislerin adının bazı cadde ve sokaklara verilmesini kararlaştırdı.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Meclisinin aylık toplantısının ikinci birleşimi, Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Osman Toprak başkanlığında gerçekleştirildi.

Büyükşehir Meclis Salonu'nda yapılan toplantıda, vatanın birliği ve beraberliği için görevi başında şehit olan Gaziantepli asker ve polislerin isimlerinin bazı cadde ve sokaklara verilmesi teklifi oylandı.

Bu kapsamda, Şahinbey ilçesi Barak Mahallesi 100058 numaralı sokağa Şehit Barış Düver, Şehitkamil ilçesi Yığınlı Mahallesi 145013 numaralı sokağa şehit Mesut Özdemir, İslahiye ilçesi Şahmaran Mahallesi Kümeevler önünden geçen sokağa şehit Davut Kayalı, Araban ilçesi Yeşilova Mahallesi'nden geçen imarlı bir caddeye şehit Sabri Emir'in isminin verilmesi oy birliğiyle kabul edildi.

İLGİLİ HABERLER
Gaziantep'te iş ve istihdam forumu
YEREL

GAZİANTEP'TE İŞ VE İSTİHDAM FORUMU

SANKO Okulları III. Kültür ve Sanat günleri
YEREL

SANKO OKULLARI III. KÜLTÜR VE SANAT GÜNLERİ
Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin:
YEREL

GAZİANTEP BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI FATMA ŞAHİN:
Gaziantep'te güvenlik korucuları yemin etti
YEREL

GAZİANTEP'TE GÜVENLİK KORUCULARI YEMİN ETTİ
Şahinbey'e yeni bir sosyal tesis daha yapılıyor
YEREL

ŞAHİNBEY'E YENİ BİR SOSYAL TESİS DAHA YAPILIYOR
Belediye Başkanı Tahmazoğlu Vakıflar Haftasını kutladı
YEREL

BELEDİYE BAŞKANI TAHMAZOĞLU VAKIFLAR HAFTASINI KUTLADI
Fadıloğlu 700 öğrenci ile sağlık için yürüdü
YEREL

FADILOĞLU 700 ÖĞRENCİ İLE SAĞLIK İÇİN YÜRÜDÜ
Avrupa Günü &quot;Sanatta Avrupa Sembolleri&quot; etkinliği ile Kutlandı
YEREL

AVRUPA GÜNÜ "SANATTA AVRUPA SEMBOLLERİ" ETKİNLİĞİ İLE KUTLANDI
&quot;Gizli bilgileri cevşende saklamış&quot;
YEREL

"GİZLİ BİLGİLERİ CEVŞENDE SAKLAMIŞ"
&quot;SANKO Üniversitesi tıpta inovasyon buluşmaları 3&quot;
YEREL

"SANKO ÜNİVERSİTESİ TIPTA İNOVASYON BULUŞMALARI 3"
GTB'den porsonellerine ISO 10002 Eğitimi
YEREL

GTB'DEN PORSONELLERİNE ISO 10002 EĞİTİMİ
Başkan Aslan, Vakıflar Haftasını Kutladı
YEREL

BAŞKAN ASLAN, VAKIFLAR HAFTASINI KUTLADI
Efsane markayı bünyesine katan Akınalbella, hızla büyüyor
YEREL

EFSANE MARKAYI BÜNYESİNE KATAN AKINALBELLA, HIZLA BÜYÜYOR
&quot;Mitten Efsaneye Gaziantep&quot; konulu söyleşi
YEREL

"MİTTEN EFSANEYE GAZİANTEP" KONULU SÖYLEŞİ
MHP'den olağan kongre açıklaması
YEREL

MHP'DEN OLAĞAN KONGRE AÇIKLAMASI
İş ve istihdam forumu
YEREL

İŞ VE İSTİHDAM FORUMU

Genel Sekreter Doğan'dan &quot;Şehitlerimizi Anmak&quot; Konulu söyleşi
YEREL

GENEL SEKRETER DOĞAN'DAN "ŞEHİTLERİMİZİ ANMAK" KONULU SÖYLEŞİ
GTO'da &quot;Test Belgelendirme&quot; toplantısı
YEREL

GTO'DA "TEST BELGELENDİRME" TOPLANTISI
Gaziantep Basketbol'da play-off sevinci
YEREL

GAZİANTEP BASKETBOL'DA PLAY-OFF SEVİNCİ
Gaziantep'teki FETÖ/PDY operasyonu
YEREL

GAZİANTEP'TEKİ FETÖ/PDY OPERASYONU
&quot;Gerçekten inanırsak başarabiliriz&quot;
YEREL

"GERÇEKTEN İNANIRSAK BAŞARABİLİRİZ"
Gaziantep'teki silahlı saldırı
YEREL

GAZİANTEP'TEKİ SİLAHLI SALDIRI
Büyükşehir Gaziantepspor, Kalpar ile umutlu
YEREL

BÜYÜKŞEHİR GAZİANTEPSPOR, KALPAR İLE UMUTLU
Gaziantep Ticaret Borsası
YEREL

GAZİANTEP TİCARET BORSASI
EN ÇOK OKUNANLAR
iPhone'a sıra dışı dayanıklılık testi!
TEKNOLOJİ

EKSİ 196 DERECE SOĞUKTA İPHONE 7 TESTİ!

 1
  • 2 Annesinin izinden gitti, ondan daha meşhur oldu
  • 3 Yatak pozu sosyal medyayı salladı
  • 4 Akrep ile karadulun inanılmaz mücadelesi!