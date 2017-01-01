Başar, sporculara Antarktika'yı anlattı

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

TRABZON (AA) - Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Sürmene Deniz Bilimleri Fakültesi Öğretim Üyesi ve Türkiye Dağcılık Federasyonu Başkanı Doç. Dr. Ersan Başar, "Geleceğin Yıldızları" projesinde yer alan bin sporcu ile bir araya geldi.

Cumhurbaşkanlığı himayesinde Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının desteğiyle başlayan çalışmalar kapsamında, Antartika Kıtası'nda kurulacak "Türkiye Bilimsel Araştırma Üssü" çalışmaları için 9 kişilik ön fizibilite ekibinde yer alan Başar, Hamamizade İhsan Bey Kültür Merkezi'nde öğrencilerle buluştu.

Başar, Antarktika'nın kimsenin toprağı ve malı olmadığını, burada sadece bilimsel araştırmaların yapıldığını belirterek, "Burada sadece bilgiyi paylaşma var. Türkiye'nin 17 kat büyüklüğünde olan Antarktika'nın sahibi yok. Sadece buralarda bilim yapılıyor. Bu toprakların sahibi yok." ifadelerini kullandı.

Antarktika kıtasında kurulacak "Türkiye Bilimsel Araştırma Üssü" çalışmaları için 9 kişilik ekipten biri olarak yaklaşık iki ay önce kıtada ön fizibilite çalışmaları yaptıklarını belirten Başar, şöyle devam etti:

"Antarktika dünyanın en büyük ve en soğuk çölü olarak kabul ediliyor. Antartika'da buzul ve kar örtüsünün altında yaklaşık 300 kadar göl bulunuyor. Bu göller gezegenin çekirdeğinden yayılan ısı sayesinde donmuyor. Dünyada sürüngenlerin yaşamadığı tek yer burası. Gezegendeki tatlı su kaynaklarının yüzde 70'i Antarktika'da bulunuyor. Kıtanın sadece yüzde birinde buz oluşumu bulunmamaktadır."

Başar, sunumun ardından sporcuların sorularını yanıtladı. Öğrenciler kıta ile ilgili ilginç sorular sorarken Başar, öğrencilerden çok çalışmalarını ve bilime önem vermelerini istedi.