ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / TRABZON HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Başar, sporculara Antarktika'yı anlattı

10 Mayıs 2017 Çarşamba, 19:17

TRABZON (AA) - Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Sürmene Deniz Bilimleri Fakültesi Öğretim Üyesi ve Türkiye Dağcılık Federasyonu Başkanı Doç. Dr. Ersan Başar, "Geleceğin Yıldızları" projesinde yer alan bin sporcu ile bir araya geldi.

Cumhurbaşkanlığı himayesinde Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının desteğiyle başlayan çalışmalar kapsamında, Antartika Kıtası'nda kurulacak "Türkiye Bilimsel Araştırma Üssü" çalışmaları için 9 kişilik ön fizibilite ekibinde yer alan Başar, Hamamizade İhsan Bey Kültür Merkezi'nde öğrencilerle buluştu.

Başar, Antarktika'nın kimsenin toprağı ve malı olmadığını, burada sadece bilimsel araştırmaların yapıldığını belirterek, "Burada sadece bilgiyi paylaşma var. Türkiye'nin 17 kat büyüklüğünde olan Antarktika'nın sahibi yok. Sadece buralarda bilim yapılıyor. Bu toprakların sahibi yok." ifadelerini kullandı.

Antarktika kıtasında kurulacak "Türkiye Bilimsel Araştırma Üssü" çalışmaları için 9 kişilik ekipten biri olarak yaklaşık iki ay önce kıtada ön fizibilite çalışmaları yaptıklarını belirten Başar, şöyle devam etti:

"Antarktika dünyanın en büyük ve en soğuk çölü olarak kabul ediliyor. Antartika'da buzul ve kar örtüsünün altında yaklaşık 300 kadar göl bulunuyor. Bu göller gezegenin çekirdeğinden yayılan ısı sayesinde donmuyor. Dünyada sürüngenlerin yaşamadığı tek yer burası. Gezegendeki tatlı su kaynaklarının yüzde 70'i Antarktika'da bulunuyor. Kıtanın sadece yüzde birinde buz oluşumu bulunmamaktadır."

Başar, sunumun ardından sporcuların sorularını yanıtladı. Öğrenciler kıta ile ilgili ilginç sorular sorarken Başar, öğrencilerden çok çalışmalarını ve bilime önem vermelerini istedi.

İLGİLİ HABERLER
Sürmene Çamburnu'ndaki örtü yangını
YEREL

SÜRMENE ÇAMBURNU'NDAKİ ÖRTÜ YANGINI
Muharrem Usta'ya plaket
YEREL

MUHARREM USTA'YA PLAKET
Akçaabat'ta miniklere toprak sevgisi aşılandı
YEREL

AKÇAABAT'TA MİNİKLERE TOPRAK SEVGİSİ AŞILANDI
Başkan Genç, İpekyolu Projesi'ni TMMOB ile masaya yatırdı
YEREL

BAŞKAN GENÇ, İPEKYOLU PROJESİ'Nİ TMMOB İLE MASAYA YATIRDI
Hastane çalışanlarına iş sağlığı ve güvenliği eğitimi verildi
YEREL

HASTANE ÇALIŞANLARINA İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ EĞİTİMİ VERİLDİ
Ticari taşıtlarda denetimler başladı
YEREL

TİCARİ TAŞITLARDA DENETİMLER BAŞLADI
Meteorolojiden fırtına ve kuvvetli rüzgar uyarısı
YEREL

METEOROLOJİDEN FIRTINA VE KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI
Medical Park Arena'nın çatısı rüzgarda hasar gördü
YEREL

MEDİCAL PARK ARENA'NIN ÇATISI RÜZGARDA HASAR GÖRDÜ
Saklı cennet &quot;Çal Mağarası&quot; onarıldı
YEREL

SAKLI CENNET "ÇAL MAĞARASI" ONARILDI
Çal Mağarası bakıma alındı
YEREL

ÇAL MAĞARASI BAKIMA ALINDI
Trabzonspor'da Adanaspor maçı hazırlıkları
YEREL

TRABZONSPOR'DA ADANASPOR MAÇI HAZIRLIKLARI
Trabzon'da 23 Nisan'daki şiddetli fırtınanın hasar tespit çalışmaları tamamlandı
YEREL

TRABZON'DA 23 NİSAN'DAKİ ŞİDDETLİ FIRTINANIN HASAR TESPİT ÇALIŞMALARI TAMAMLANDI
Maçka'da yangın
YEREL

MAÇKA'DA YANGIN
Hayrat'ta köy köy, ev ev dolaşıldı, engelliler tespit edildi, sporla buluşturuldu
YEREL

HAYRAT'TA KÖY KÖY, EV EV DOLAŞILDI, ENGELLİLER TESPİT EDİLDİ, SPORLA BULUŞTURULDU
EN ÇOK OKUNANLAR
iPhone'a sıra dışı dayanıklılık testi!
TEKNOLOJİ

EKSİ 196 DERECE SOĞUKTA İPHONE 7 TESTİ!

 1
  • 2 Annesinin izinden gitti, ondan daha meşhur oldu
  • 3 Yatak pozu sosyal medyayı salladı
  • 4 Akrep ile karadulun inanılmaz mücadelesi!