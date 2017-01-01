5. kattan düşmek üzere olan çocuk son anda kurtarıldı

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ADANA (AA) - Adana'da otelin 5'inci kat penceresinden düşme tehlikesi geçiren çocuğun kurtarılması kameraya yansıdı.

Alınan bilgiye göre, merkez Seyhan ilçesi Çınarlı Mahallesi İnönü Caddesi'ndeki bir otelin 5. kat penceresinde henüz ismi öğrenilemeyen 5 yaşındaki bir çocuğun düşmek üzere olduğunu gören Ali Keklik, bağırarak çevredekilerden yardım istedi.

Bir kişinin cep telefonu kamerasıyla görüntülediği olayda, pencereye tutunan çocuğun düşme ihtimaline karşı vatandaşlar, otelden getirilen halıyı altında tutarak önlem aldığı görüldü.

Daha sonra tek eliyle pencereye tutunan çocuk, içeriye giren otel görevlisi tarafından kurtarıldı.

Çocuğun kurtarılmasıyla çevredeki vatandaşlar sevinç yaşadı.

Sinir krizi geçiren anneyi ise çevredeki vatandaşlar sakinleştirmeye çalıştı.

- "Çocuk gücü tükenince tek eliyle tutunmaya çalıştı"

Çocuğun kurtarılmasını sağlayan Ali Keklik, yolda yürüdüğü sırada bir ses duyduğunu, başını yukarıya kaldırdığında çocuğu pencereden sarkmış, düşmek üzere olduğunu gördüğünü söyledi.

Bağırmasıyla vatandaşların toplandığını belirten Keklik, "Oteldeki halıyı alıp çocuğun altında tutmaya başladık. Çocuk gücü tükenince tek eliyle tutunmaya çalıştı." dedi.











