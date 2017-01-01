Gaziantep'te iş ve istihdam forumu

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GAZİANTEP (AA) - Gaziantep Sanayi Odası (GSO) Yönetim Kurulu Başkanı Adil Sani Konukoğlu, "Suriyelilere sahip çıkmak dünyanın mecbur olduğu bir konudur, gönüllü yapılan bir şey değildir." dedi.

Konukoğlu, GSO Mesleki Eğitim Merkezi'nde düzenlenen iş ve istihdam forumunda yaptığı konuşmada, projeyi başlatmanın önemine değindi.

Merkezin, Gaziantep’teki sanayicilerin kentte yaşayan 450 bin Suriyeliye eğitim vermesine imkan sağlayacağını belirten Konukoğlu, şunları kaydetti:

"Burası hem kendi vatandaşlarımızı hem de ülkemizde misafir Suriyeli kardeşlerimizi eğitmek için kurmuş olduğumuz bir merkezdir. Gönül isterdi ki dünyada barış olsun. Kendi ülkelerinden başka ülkelere, şehirlere gitmesinler. Kendi şehrinde, kendi ülkelerinde barınsınlar, çalışabilsinler ama olmadı."

Konukoğlu, Türkiye'de 3 milyon Suriyeli bulunduğunu anımsatarak, Suriyelilere hep birlikte sahip çıkmak gerektiğini söyledi.

Bu konuda 20 milyar dolar harcayan Türkiye'ye diğer ülkelerden yeterli destek gelmediğine işaret eden Konukoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Avrupa Birliği ve Birleşmiş Milletler, acaba bizlere ne kadar gönderdiler? Benim bildiğim 500 milyon doların altında. Türkiye'deki temsilciler var, güçleriyle ilgileniyor. Ancak bu olguyu yaşamayan Avrupalı, dünyanın diğer ucundaki ülkeler, buradaki durumun farkında değil. Bu durumun insanlara gerektiği gibi anlatılması gerekiyor. Bu, sadece Gaziantep'in ya da ülkemizin sorunu değil. Bu dünyanın sorunu. Suriyelilere sahip çıkmak dünyanın mecbur olduğu bir konudur, gönüllü yapılan birşey değildir. Keşke imkanımız olsa da 450 bin Suriyelimize burada eğitim verebilsek. Gecemizi gündüzümüze katacağız, var gücümüzle bu programı destekleyeceğiz. Bu programın başarıya ulaşması için Gaziantep sanayicileri olarak bütün imkanlarımızı kullanacağız."

GAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanı Sadrettin Karahocagil da iki gün sürecek programın önemli olduğunu belirterek, merkezin yapılmasında emeği geçenlere teşekkür etti.

Karahocahgil, "Bu tür merkezin diğer illerde açılması için gerekli çalışmaları yapıyoruz. Model bir çalışma oldu. Merkez, Gaziantep sanayisinin nitelikli ara eleman yetiştirmesi noktasında önemli bir katkı sağlayacaktır. Gelecekte meslek edinme ve istihdam noktasında en önemli bir odak noktası olacaktır." ifadelerini kullandı.