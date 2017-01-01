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Giresun kırsalında terör operasyonu

10 Mayıs 2017 Çarşamba, 19:28

GİRESUN (AA) - Giresun İl Jandarma Komutanlığı tarafından bölgede terör örgütlerinin barınma ve faaliyette bulunmalarını engellemek amacıyla operasyonların devam ettiği bildirildi.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan yazılı açıklamada, kış ayları boyunca aralıksız devam eden operasyonların, havaların ısınmaya başlamasıyla bölücü terör örgütünün Karadeniz Bölgesi'ne giriş çıkışını engellemek ve eylem yapmalarına fırsat vermeden etkisiz hale getirmek maksadıyla artırıldığı belirtildi.

Açıklamada, 9 Mayıs tarihinde Espiye'de icra edilen arazi aramasıyla operasyonların devam ettiği vurgulanarak, "Operasyona, Giresun Bulancak Jandarma Özel harekat Tabur Komutanlığı, Polis Özel Harekat Timleri ile zırhlı araçlar ve özel eğitimli görev köpekleri katılmıştır. Operasyon esnasında teröristlerin kullanabilecekleri tüm alanlar aranmış, bölgemize giriş yapabilecekleri tüm güzergahlar kontrol edilmiştir." ifadelerine yer verildi.

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