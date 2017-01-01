Denizli Ticaret Borsası

DENİZLİ (AA) - Denizli Ticaret Borsasında (DTB) çerezlik çiğ ay çekirdeğinin kilogramı 4,86-5,40 liradan işlem gördü.
DTB'de işlem gören bazı ürünlerin fiyatları şöyle:
|Ürün
|Birim
|En az fiyat (TL)
|En çok fiyat (TL)
|Satış şekli
|Bakliyat ve mamulleri
|Nohut natürel
|Kg
|5,22
|5,54
|İTL
|Yağlı tohumlar
|Ay çekirdeği çerezlik
|Kg
|4,05
|6,05
|TTS
|Ay çekirdeği çerezlik kalburaltı
|Kg
|2,48
|2,48
|MTS
|Ay çekirdeği çerezlik kalburaltı
|Kg
|1,10
|1,80
|TTS
|Ay çekirdeği çerezlik çiğ
|Kg
|4,86
|5,40
|MTS
|Ay çekirdeği çerezlik iç
|Kg
|3,65
|7,00
|TTS
|Ay çekirdeği çerezlik (paketlenmiş)
|Kg
|8,10
|8,10
|TTS
|Haşhaş tohumu beyaz
|Kg
|9,50
|9,50
|MTS
|Haşhaş tohumu beyaz
|Kg
|8,71
|8,71
|TTS
|Haşhaş tohumu mavi
|Kg
|5,50
|6,42
|MTS
|Haşhaş tohumu mavi
|Kg
|6,80
|7,00
|TTS
|Haşhaş tohumu sarı
|Kg
|9,50
|9,50
|MTS
|Haşhaş tohumu sarı
|Kg
|9,00
|9,00
|TTS
|Keten tohumu
|Kg
|2,70
|2,85
|TTS
|Yer fıstığı iç (paketlenmiş)
|Kg
|10,85
|10,85
|TTS
|Bitkisel yağlar
|Ay çekirdeği yağı ham
|Kg
|3,60
|3,60
|TTS
|Çeşitli gıda maddeleri
|İnek sütü
|Lt
|1,16
|1,16
|MTS
|Kuru meyveler
|Antep fıstığı (paketlenmiş)
|Kg
|40,00
|40,00
|TTS
|Ceviz iç
|Kg
|43,07
|43,07
|TTS
|Fındık iç (paketlenmiş)
|Kg
|43,50
|43,50
|TTS
|Kabak çekirdeği paketlenmiş
|Kg
|14,25
|14,25
|TTS
|Leblebi beyaz (9 mm)
|Kg
|9,20
|9,85
|TTS
|Leblebi sarı (9,50 mm)
|Kg
|11,00
|11,00
|TTS
|Leblebi sarı (9,75 mm)
|Kg
|11,20
|12,90
|TTS
|Leblebi sarı 10 mm)
|Kg
|14,00
|14,00
|TTS
|Orman mahsulleri
|Adaçayı işlenmiş
|Kg
|10,00
|10,00
|MTS
MTS : Müstahsilden tüccara satış
TTS : Tüccardan tüccara satış