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Denizli Ticaret Borsası

10 Mayıs 2017 Çarşamba, 19:44

DENİZLİ (AA) - Denizli Ticaret Borsasında (DTB) çerezlik çiğ ay çekirdeğinin kilogramı 4,86-5,40 liradan işlem gördü.

DTB'de işlem gören bazı ürünlerin fiyatları şöyle:

ÜrünBirimEn az fiyat (TL)En çok fiyat (TL)Satış şekli
Bakliyat ve mamulleri
Nohut natürel Kg 5,22 5,54 İTL
Yağlı tohumlar
Ay çekirdeği çerezlik Kg 4,056,05TTS
Ay çekirdeği çerezlik kalburaltı Kg 2,48 2,48 MTS
Ay çekirdeği çerezlik kalburaltı Kg 1,10 1,80 TTS
Ay çekirdeği çerezlik çiğ Kg 4,86 5,40 MTS
Ay çekirdeği çerezlik iç Kg 3,65 7,00 TTS
Ay çekirdeği çerezlik (paketlenmiş) Kg 8,10 8,10 TTS
Haşhaş tohumu beyaz Kg 9,50 9,50 MTS
Haşhaş tohumu beyaz Kg 8,71 8,71 TTS
Haşhaş tohumu mavi Kg 5,50 6,42 MTS
Haşhaş tohumu mavi Kg 6,80 7,00 TTS
Haşhaş tohumu sarı Kg 9,50 9,50 MTS
Haşhaş tohumu sarı Kg 9,00 9,00 TTS
Keten tohumu Kg 2,70 2,85 TTS
Yer fıstığı iç (paketlenmiş) Kg 10,85 10,85 TTS
Bitkisel yağlar
Ay çekirdeği yağı ham Kg 3,60 3,60 TTS
Çeşitli gıda maddeleri
İnek sütü Lt 1,16 1,16 MTS
Kuru meyveler
Antep fıstığı (paketlenmiş)Kg40,0040,00TTS
Ceviz iç Kg 43,07 43,07 TTS
Fındık iç (paketlenmiş) Kg 43,50 43,50 TTS
Kabak çekirdeği paketlenmiş Kg 14,25 14,25 TTS
Leblebi beyaz (9 mm) Kg 9,209,85TTS
Leblebi sarı (9,50 mm) Kg 11,0011,00TTS
Leblebi sarı (9,75 mm)Kg 11,2012,90TTS
Leblebi sarı 10 mm) Kg 14,0014,00TTS
Orman mahsulleri
Adaçayı işlenmişKg 10,0010,00MTS

MTS : Müstahsilden tüccara satış

TTS : Tüccardan tüccara satış


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