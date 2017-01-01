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Samsunspor, Göztepe deplasmanında puan hedefliyor

10 Mayıs 2017 Çarşamba, 19:46
Samsunspor, Göztepe deplasmanında puan hedefliyor


SAMSUN (AA) - TFF 1. Lig ekiplerinden Samsunspor'un kulüp başkan yardımcısı Ömer Çoruh, "Göztepe deplasmanından en az 1 puan alırsak ligde kalırız." dedi.

Çoruh, AA muhabirine yaptığı açıklamada, sezonun son 2 haftasında kader maçlarına çıkacaklarını söyledi.

Son 2 haftada Göztepe ve Bandırmaspor ile yapacakları maçlarda alacakları sonuçların çok kritik olduğunu belirten Çoruh, "Bu hafta hem rakiplerimiz hem de bizim için düğümün çözüleceğine, yani düşen takımların belirleneceğine inanıyorum. Göztepe deplasmanından en az 1 puan alırsak ligde kalırız. Ancak 3 puan alırsak tamamen garantileyeceğiz." diye konuştu.

Göztepe maçından sonra gelecek yılın planlamasını yapacaklarını kaydeden Çoruh, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Hasan Kılıç, Süper Lig ekiplerinden Osmanlıspor ile sezon sonu itibarıyla anlaştı. Sanırım 4 yıllık sözleşme imzaladı. Bazı oyuncularımız da kiralık ve takımlarına geri dönecek ama biz, takımın iskeletini tutmaya çalışacağız. Gelecek sezon için de 6 veya 7 takviye yaparak Süper Lig'e çıkmak için oynayacağız. Tabii şu an önceliğimiz ligde kalmayı garantilemek."


- Eski başkan Uyanık'tan moral ziyareti


Öte yandan, Samsunspor Kulübünün eski başkanlarından İsmail Uyanık, futbolculara moral ziyaretinde bulundu. Teknik direktör Osman Özköylü ve futbolcularla görüşen Uyanık, takımın ligde kalacağından emin olduğunu ifade etti.

Özköylü ise futbolculuk döneminde başkanlığını yapan Uyanık'a ziyaretinden dolayı teşekkür ederek, Samsunspor'un ligde kalması için ellerinden geleni yapacaklarını dile getirdi.

Ziyaretin ardından Karadeniz ekibi, Göztepe maçının hazırlıklarını sürdürdü. Özköylü yönetiminde çalışan kırmızı-beyazlı oyuncular, şut çalışması yaptı.

Sakatlıkları bulunan Ahmet Burak Solakel, Kenan Karışık ve Ercan Yazıcı, antrenmana katılmadı.

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