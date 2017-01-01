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Tedavisi tamamlanan caretta carettalar denizle buluştu

10 Mayıs 2017 Çarşamba, 19:46
Tedavisi tamamlanan caretta carettalar denizle buluştu

MUĞLA (AA) - Ortaca ilçesine bağlı Dalyan Mahallesi Deniz Kaplumbağası Araştırma Kurtarma Rehabilitasyon ve Bilgilendirme Merkezinde (DEKAMER) tedavileri tamamlanan 3 yetişkin caretta caretta ile bir yumuşak kabuklu ve bir Nil kaplumbağası denizle buluştu.

İztuzu sahilinde düzenlenen törende DEKAMER görevlileri tarafından kumsala getirilen caretta carettalara yerli ve yabancı turistler ilgi gösterdi.

Törende merkezde tedavisi tamamlanan 3 caretta caretta ile bir yumuşak kabuklu ve bir Nil kaplumbağası denize bırakıldı.

Törene katılan Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürü Kemalettin Cengiz Tekinsoy, DEKAMER'de tedavisi süren caretta carettalar hakkında bilgi aldı.

Tekinsoy, Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü bünyesinde nesli tehdit ve tehlike altındaki türleri koruma çalışmaları kapsamında 2016'da 5 Özel Çevre Koruma Bölgesinde 91 bin caretta caretta yavrusunun denize ulaşmasının sağlandığını, bunun 42 bininin ise Muğla'da olduğunu söyledi.

Caretta carettaların üreme alanı olan İztuzu Plajı'nın Avrupa'da en iyi korunan açık alan seçildiğini hatırlatan Tekinsoy, bu alanın özenle korunduğunu dile getirdi.

Yaralı kaplumbağaların tedavilerinin yanında deniz kaplumbağalarının uydu takip sistemiyle izlenmesi, kumsaldaki yuvaların korunması gibi çalışmalar gerçekleştirildiğini belirten Tekinsoy, "DEKAMER'de 106 yaralı caretta caretta tedavisinin ardından doğal ortamına gönderildi." dedi.

DEKAMER sorumlusu Yakup Kaska da merkezin yaptığı çalışmalarla hem Türkiye'de hem de uluslararası alanda ismini duyurduğunu kaydetti.

Yıllık ortalama 25-30 civarında yaralı kaplumbağanın merkeze getirildiğini ifade eden Kaska, "Bunlardan da iyileşenleri zaman içerisinde tekrar doğal ortamına gönderiyoruz. Bazı kaplumbağaların tedavisi bir yıldan fazla sürebiliyor." diye konuştu.

Tekinsoy ve yetkililer tarafından denize bırakılan kaplumbağaların suyla buluşma anı turistler ve plajda bulunanlar tarafından da ilgiyle izlendi.

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