Gümüşhanespor, avantajlı skor peşinde

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GÜMÜŞHANE (AA) - Gümüşhanespor Teknik Direktörü Mehmet Altıparmak, Spor Toto 2. Lig play-off yarı finalinde Kastamonuspor 1966 ile 12 Mayıs Cuma günü deplasmanda yapacakları ilk maçtan avantajlı bir skorla dönmek istediklerini söyledi.

Altıparmak, kulüp tesislerinde basın mensuplarına yaptığı açıklamada, Menemen Belediyespor'u eleyerek yarı finale yükselmelerinin takıma olan inancı daha da artırdığını belirtti.

Yarı finalde ilk maçın deplasmanda olmasını avantaj olarak gördüklerini ifade eden Altıparmak, "Deplasmanda atacağımız bir golün dahi rövanş maçı için büyük önemi var. Deplasmanda olmamıza rağmen hücum futbolunu oynayacağız ama bunu tedbirli bir şekilde yapacağız. Kastamonuspor 1966 ile yapacağımız play-off yarı final ilk maçına en iyi şekilde hazırlanıp, Gümüşhane'ye avantajlı bir skorla dönmek istiyoruz." diye konuştu.

Mehmet Altıparmak, rakiplerin analizlerini yaparak maçlara hazırlandıklarını kaydederek, Kastamonuspor 1966'nın daha çok pas yapan bir takım görüntüsü çizdiğini sözlerine ekledi.​