Edirne'ye Arap turistlerin ilgisi artıyor

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EDİRNE (AA) - Edirne Valisi Günay Özdemir, ''Edirne'ye yapılacak olan yatırımlarla ilgili hem Arap sermayesinin hem de İslam Kalkınma Bankasının kaynaklarından faydalanılması yönünde ciddi bir caba içerisindeyiz.'' dedi.

Edirne Valisi Günay Özdemir, Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, Dışişleri Bakanlığı Edirne Temsilcisi Büyükelçi Murat Ahmet Yörük, Edirne Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Recep Zıpkınkurt, İl Kültür ve Turizm Müdürü Ahmet Hacıoğlu ile Arap Turizm Örgütü (ATÖ) Başkanı Dr. Bandar Bin Fahd Al Fuhaid Edirne Valiliği'nde bir araya geldi.

Yaklaşık 1 saat basına kapalı olarak görüşen heyet, daha sonra basın toplantısı düzenledi.

Vali Özdemir, toplantıda yaptığı konuşmada, turizmin tüm taraflarının Edirne'de son günlerde ciddi bir çaba içerisinde olduğunu söyledi.

Turizme yönelik çabanın meyvelerini almaya başladıklarını belirten Özdemir, "ATÖ Başkanı Dr. Al Fuhaid ile uzun bir toplantı yaptık. Bu toplantı sonucunda ciddi adımlar attık. Özellikle turizm örgütüyle iş birliği anlaşmasını yürürlüğe koyuyoruz." diye konuştu.

Ortak komisyonların yarından itibaren çalışmaya başlayacağını aktaran Özdemir, şunları kaydetti:



"Edirne'ye yapılacak olan yatırımlarla ilgili hem Arap sermayesinin hem de İslam Kalkınma Bankasının kaynaklarından faydalanılması yönünde ciddi bir caba içerisindeyiz. Özellikle belediyemizin yaptığı projelerin desteklenmesiyle ilgili bu konuda ciddi yatırımların ve yatırımcıların bulunmasında gerçekten ciddi bir katkı sağlayacaklar. Birkaç yıl içerisinde ciddi bir Arap turistin ülkemize gelmesini bekliyoruz. Çünkü Dr. Al Fuhaid bir Türk dostu, İstanbul, Bursa ve Edirne'yi çok seven birisi. Özellikle kadim kentlerimizin aşığı diyebiliriz. Edirne'yi de çok seviyorlar. Edirne'ye de çok ciddi katkılar sunacaklarını toplantı boyunca gördük. Bundan dolayı da kendilerine teşekkür ediyorum."

Vali Özdemir, Arap Turizm Örgütü ekibiyle gelen sosyal medya fenomenlerinin de Edirne'yi kendi ülkelerinde tanıttığını aktardı.





- ''Arap ve Türkler arasında karşılıklı yatırımlarında çoğaldığını görmekteyiz''



ATÖ Başkanı Dr. Al Fuhaid da Türkiye ve Arap ülkeleri arasında yardımlaşma ve iş birliğinin arttırılmasının önemini vurgulayarak, ''Türkiye'ye yaklaşık 3.5 milyon Arap turist geliyordu. Bu sayı 2016 yılının sonuna doğru olan. Arap alemine de Türkiye'den yaklaşık 2 milyona yakın turist gelmiştir. Türk ve Arap dünyası en çok para harcayan turistler olarak görülmektedir. Ayrıca son zamanlarda Arap ve Türkler arasında karşılıklı yatırımların da çoğaldığını görmekteyiz.'' ifadesini kullandı.

Arapların Türkiye'deki yatırımlarının büyüdüğünü ifade eden Al Fuhaid, artık güçlü ve çok daha büyük yatırımların yapılmasının zamanının geldiğini söyledi.

Edirne'nin çok özellikli ve güzel bir şehir olduğunu dile getiren Al Fuhaid, ''Bir altyapıya da sahip, köklü bir tarih ve köklü bir geçmişi var. Edirne'nin önümüzde zaman içerisinde Arap turistin destinasyon noktası olabileceğini düşünüyorum.'' dedi.

Edirne'de yaptıkları toplantı sonrası müşterek bir çalışma grubu oluşturduklarını açıklayan Al Fuhaid, bu ekibin hem Edirne hem de Türkiye turizmine hizmet edeceğini vurguladı.

Al Fuhaid, bir gazetecinin ''Edirne'de ne gibi yatırımlar yapacaksınız?'' sorusu üzerine, turizm dediklerinde akla sadece otellerin gelmemesi gerektiğini belirtti.

Turizmin bir bütün olarak düşünülmesi gerektiğini ifade eden Al Fuhaid, ''Sen altyapını ne kadar arttırabilirsen, hizmeti ve kaliteyi ne kadar çok arttırırsan o kadar çok turist çekersin.'' diye konuştu.