ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / DENİZLİ HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Denizli'de cinayet: 1 ölü

10 Mayıs 2017 Çarşamba, 20:28

DENİZLİ (AA) - Denizli'nin Çal ilçesinde bir kişi bıçaklanarak öldürüldü.

Alınan bilgiye göre, Denizler Mahallesi'nde ikamet eden Turan Koca (46) ve Mehmet K. (70) arasında iddiaya göre küfürleşme nedeniyle başlayan tartışma kavgaya dönüştü.

Kavgada Koca'yı vücudunun çeşitli yerlerinden bıçakla yaralayan Mehmet K, daha sonra gittiği mahalle kahvesinde olayı anlattı.

İhbar üzerine olay yerine giden sağlık ekipleri, Koca'nın hayatını kaybettiğini belirledi.

Ceset, Pamukkale Üniversitesi Hastanesi morguna kaldırılırken gözaltına alınan Mehmet K, sevk edildiği mahkemece tutuklandı.


İLGİLİ HABERLER
Denizli Cumhuriyet Başsavcısının trafik kazasında hayatını kaybetmesi
YEREL

DENİZLİ CUMHURİYET BAŞSAVCISININ TRAFİK KAZASINDA HAYATINI KAYBETMESİ
Denizli Ticaret Borsası
YEREL

DENİZLİ TİCARET BORSASI
Denizli Cumhuriyet Başsavcısı Alper'in kazada ölmesi
YEREL

DENİZLİ CUMHURİYET BAŞSAVCISI ALPER'İN KAZADA ÖLMESİ

Denizli Cumhuriyet Başsavcısı Alper'in kazada ölmesi
YEREL

DENİZLİ CUMHURİYET BAŞSAVCISI ALPER'İN KAZADA ÖLMESİ
Başkan Zolan'dan Başsavcı kazasıyla ilgili taziye mesajı
YEREL

BAŞKAN ZOLAN'DAN BAŞSAVCI KAZASIYLA İLGİLİ TAZİYE MESAJI
GÜNCELLEME - Denizli Cumhuriyet Başsavcısı kazada öldü
YEREL

GÜNCELLEME - DENİZLİ CUMHURİYET BAŞSAVCISI KAZADA ÖLDÜ
Denizli Cumhuriyet Başsavcısı kazada öldü
YEREL

DENİZLİ CUMHURİYET BAŞSAVCISI KAZADA ÖLDÜ
Denizli'de trafik kazası: 1 ölü
YEREL

DENİZLİ'DE TRAFİK KAZASI: 1 ÖLÜ
Ankara merkezli 81 ildeki FETÖ/PDY operasyonu
YEREL

ANKARA MERKEZLİ 81 İLDEKİ FETÖ/PDY OPERASYONU
Denizli'de 2 kişiye asitli saldırı
YEREL

DENİZLİ'DE 2 KİŞİYE ASİTLİ SALDIRI
Denizli'de şiddetli rüzgar
YEREL

DENİZLİ'DE ŞİDDETLİ RÜZGAR
Vali Altıparmak, halkın sorunlarını dinledi
YEREL

VALİ ALTIPARMAK, HALKIN SORUNLARINI DİNLEDİ
Başkan Zolan'dan Berat Kandili mesajı
YEREL

BAŞKAN ZOLAN'DAN BERAT KANDİLİ MESAJI
Pamukkaleliler dertlerini anlatıyor
YEREL

PAMUKKALELİLER DERTLERİNİ ANLATIYOR
770 kursiyerden 2 bin 700 eser
YEREL

770 KURSİYERDEN 2 BİN 700 ESER
Denizli'de orman yangını
YEREL

DENİZLİ'DE ORMAN YANGINI
EN ÇOK OKUNANLAR
iPhone'a sıra dışı dayanıklılık testi!
TEKNOLOJİ

EKSİ 196 DERECE SOĞUKTA İPHONE 7 TESTİ!

 1
  • 2 Annesinin izinden gitti, ondan daha meşhur oldu
  • 3 Yatak pozu sosyal medyayı salladı
  • 4 Akrep ile karadulun inanılmaz mücadelesi!