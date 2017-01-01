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Antalya'da karı-koca ölü bulundu

10 Mayıs 2017 Çarşamba, 20:32
Antalya'da karı-koca ölü bulundu

ANTALYA (AA) - Antalya'nın Finike ilçesinde çift evlerinde ölü bulundu.

Edinilen bilgiye göre, Turunçova Mahallesi Asarönü mevkisindeki Kızılcık Yaylası'nda oturan Ali Ulvi Büyüknohutçu (61) ve eşi Aysin Büyüknohutçu'dan (61) haber alamayan Antalya'daki oğulları, komşularından yardım istedi.

Ailenin evine giden komşuları, evin camından çiftin yerde yatar şekilde olduğunu gördü. Olay yerine gelen Jandarma ve sağlık ekipleri, çiftin hayatlarını kaybettiğini belirledi.

Çiftin ölüm nedenine ilişkin henüz bir açıklama yapılmazken, cenazelerin, nöbetçi savcının incelemesinin ardından Antalya Adli Tıp Kurumu Morguna kaldırılacağı öğrenildi.

Kiracılar Derneği (KİRADER) Genel Başkanlığı ve Antalya Kent Konseyi Tüketici Hakları Çalışma Grubu Başkanlığı yapan Ali Ulvi Büyüknohutçu, özellikle Finike ilçesinde bulunan taş ocaklarına karşı açtığı davalar ve yaptığı eylemlerle adını duyurmuştu.


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