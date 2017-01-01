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Kardemir Karabükspor'da Aytemiz Alanyaspor maçı hazırlıkları

10 Mayıs 2017 Çarşamba, 21:03


KARABÜK (AA) - Kardemir Karabükspor, Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında 14 Mayıs Pazar günü deplasmanda Aytemiz Alanyaspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Hasan Doğan Spor Tesisleri'nde teknik direktör Zoran Barisic yönetimindeki idmanda futbolcular, ısınma koşusunun ardından pas çalışması yaptı.

Yarı sahada çift kale maç oynayan Kardemir Karabükspor'un idmanı, şut çalışmasıyla tamamlandı. Süper Lig'in 23. haftasında deplasmanda Trabzonspor ile oynanan maçta sakatlanan Kerim Zengin, iki ay sonra takımla idmanlara başladı.

Kırmızı-mavili ekip, hazırlıklarına yarın gerçekleştireceği antrenmanla devam edecek.

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