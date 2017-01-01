Ankara merkezli 81 ildeki FETÖ/PDY operasyonu

MANİSA (AA) - Ankara merkezli 81 ilde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında Manisa'da gözaltına alınan 36 kişiden 30'u tutuklandı.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen FETÖ/PDY'ye yönelik soruşturma kapsamında 81 ilde örgütün mahrem yapılanmasına yönelik operasyon kapsamında Manisa Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alınan 36 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Adliyeye sevk edilen şüphelilerden haklarında adli kontrol kararı bulunan 2 şüpheli savcılık ifadesinin ardından serbest bırakılırken, mahkemeye çıkarılan şüphelilerden 30'u tutuklandı, 4'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
FETÖ/PDY'nin 81 ildeki mahrem yapılanmasına yönelik operasyon kapsamında Manisa'da 26 Nisan tarihinde ve 3 Mayıs'ta 36 şüpheli gözaltına alınmıştı.