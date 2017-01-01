Afyonkarahisar'daki FETÖ davaları

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AFYONKARAHİSAR (AA) - Afyonkarahisar’da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan yargılanan 13 sanık ile "Terör Örgütü Propagandası" yapmak iddiası ile bir kişinin yargılanmasına devam edildi.

Afyonkarahisar 2. Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki ayrı ayrı yapılan duruşmalara tutuklu sanıklar İsmail Erten, Kazım Çetin, Arif Çelimli, Mehmet Alpöz, Osman Akçakaya, Nazik Koçpınar, Medine Akçakaya, Emrah Savur, Soner Mumyakmaz, Ayşe Mumyakmaz ile tutuksuz sanıklar Rasime Dumlupunar, Tülay Şafak, Gürol Tüzan, Mehmet Abdioğluları ve avukatlar katıldı.

Sanıklar savunmalarında suçlamaları kabul etmedi.

Tutuksuz sanık Rasime Dumlupunar, savunmasında örgütün kriptolu haberleşme programı ByLock'un nasıl kullanıldığını anlattı.

Dumlupunar, "ByLock programı, birbirimizin telefonlarını eşleştirme ve tanıtma yöntemiyle çalışıyordu. Bu eşleştirme ve tanıtma işleminden sonra ilk girişte şifre isteniyordu. Bu şifreyi, kullanıcı kendisi belirliyordu. Konuştuğu kişileri de kendine göre kısaltmalarla yazıyordu. Eşleştirilen telefonlar birbirilerini görebiliyordu. Bu programda, sohbetlerin nerede yapılacağı yazıyordu." ifadelerini kullandı.

Mahkeme heyeti "Silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan yargılanan tüm sanıkların duruşmalarını 8 Haziran'a erteledi.

- Abdioğulları beraat etti

Afyonkarahisar Gazetecileri Dayanışma Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Abdioğulları'nın tutuksuz olarak "Terör Örgütü Propagandası" yapmak iddiasıyla yargılandığı davanın ilk duruşması da 2. Ağır Ceza Mahkemesi duruşma salonunda görüldü.

Abdioğulları, savunmasında şunları kaydetti:

"24 Nisan'da yazdığım yazıdan gazeteciler birçok manşet çıkarabilir. Ancak algı operasyonu yürütüldüğü için sanki yargıya müdahale ediyormuşum ve o kişileri savunuyormuşum izlenimi oluşturuldu. O dönem bazı medya organları, bazı kişileri hedef gösteriyordu. Ben, buna tepki gösterdim. Yoksa yargıya müdahale etmek haddim değildir. Ben teşbih kullandım. Devletimin ve yargının yanındayım. Ben aynı zamanda Afyonkarahisar Gazetecileri Dayanışma Derneği Yönetim Kurulu Başkanı olduğum için medya kuruluşlarının bu tavrını doğru bulmadığımı belirtmek istedim."

Cumhuriyet savcısı, mütalaasında Abdioğulları'nın yazdığı yazının basın özgürlüğü kapsamında değerlendirilebileceğini belirtti ve beraat talebinde bulundu.

Mahkeme heyeti Mehmet Abdioğulları'nın beraatına karar verdi.