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"Son 4 maçta en yüksek puanı almak istiyoruz"

10 Mayıs 2017 Çarşamba, 21:53
"Son 4 maçta en yüksek puanı almak istiyoruz"


MANİSA (AA) - Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Akhisar Belediyespor'un teknik direktörü Okan Buruk, kalan 4 haftada alabilecekleri en yüksek puanı toplamak istediklerini söyledi.

Takımının antrenmanından önce basın mensuplarına açıklama yapan Buruk, geçen hafta Gaziantepspor karşısında çok önemli bir galibiyet aldıklarını belirterek, "Oyuncuların, her geçen gün kendilerine olan güveninin arttığını görüyoruz. İlk geldiğimiz gün ile bugün arasında çok büyük bir fark var. Buradaki huzur, mutluluğu ve kazanma azmini daha çok güçlendiriyor." dedi.

Süper Lig'in 31. haftasında Osmanlıspor ile yapacakları karşılaşmanın zorlu geçeceğini kaydeden Buruk, mücadeleyi kazanmak için sahaya çıkacaklarını ifade etti.

Osmanlıspor'un iyi oyunculara sahip olduğunu aktaran Buruk, "Her hafta zor, önümüzde çok önemli bir Osmanlıspor maçı var. Ligin iyi takımlarından biri, çok iyi bir kadroya sahip, çok değerli bir hocaları var." diye konuştu.

Rakipleriyle deplasmanda oynayacaklarını hatırlatan Buruk, ligi ilk 7 içerisinde bitirmek istediklerini dile getirdi.

Akhisar Belediyespor yönetiminin ve camianın kendilerine destek verdiğini anlatan Buruk, şunları kaydetti:

"Son 4 maçta en yüksek puanı almak istiyoruz. Oyuncuların, kendilerine olan güvenini geliştirmeye çalışıyoruz. Maçları kazandıkça oyuncuların güvenleri gelişti. Burada mutlu bir ortam var. Bu mutlu ortam da başarıyı getiriyor. Biz de buradaki ortamı oluşturmak için elimizden geleni yapıyoruz."


- Osmanlıspor maçı hazırlıkları başladı


Akhisar Belediyespor, ligin 31. haftasında Osmanlıspor ile 14 Mayıs Pazar günü deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Yılmaz Atabarut Tesisleri'nde, teknik direktör Okan Buruk yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda, yeşil-siyahlılar tam kadro çalıştı. Koşu ve ısınma hareketleri ile başlayan antrenman, 5'e 2 top kapma ve pas çalışmalarıyla tamamlandı.

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