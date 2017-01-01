Uşak'taki FETÖ/PDY davası

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UŞAK (AA) - Uşak'ta Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında haklarında dava açılan, FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in bir numaralı sanık olarak yer aldığı örgüt yapılanmasında "bürokrasi imamının yardımcısı" olduğu iddia edilen iş adamı Hazim Sesli ile eski UŞAK Organize Sanayi Bölgesi Başkanı Ali Yıldırım'ın da bulunduğu 24'ü tutuklu 111 sanıklı davanın görülmesine devam edildi.

Uşak 2. Ağır Ceza Mahkemesindeki 49. duruşmaya 16 tutuksuz sanık, avukatlar ve bazı tanıklar katıldı.

Sanıkların kimlik kontrollerinin yapılmasının ardından başlayan duruşmada mahkeme heyeti, sanıklara haklarındaki iddialara ilişkin sorular yöneltti.

Bazı sanıklar hisseleri bulundukları şirketlerdeki hisselerinin yönetimine TMSF tarafından kayyum atanmasına karşı çıktı.

Tanıklardan eski Bank Asya Uşak Şubesi Müdürü Cahit Yücel, tutuklu sanık Uğur Çakmak'ın bankanın sözleşmeli avukatı olduğunu, iddianamede yer alan iş adamı Asım Kalelioğlu'nun FETÖ/PDY'ye himmet vermeyi kabul etmediği için Çakmak tarafından batırıldığına ilişkin iddiaların asılsız olduğunu ileri sürdü.

İş adamı Kalelioğlu'nun 2012 yılında bankaya yaklaşık 3,5 milyon lira borcu bulunduğunu, kendilerinin yasal yollardan alacaklarını tahsil etmeye çalıştıklarını kaydeden Yücel, iddiaları kabul etmediğini belirtti.

Sanık avukatlarının savunmalarının ardından mahkeme heyeti, sanıkların tutukluluk hallerinin devamına, sağlık sorunları nedeniyle cezaevinden tahliyesi istenen Mehmet Emin Yüksekkaya ile ilgili sağlık raporu istenmesine, MASAK raporlarının beklenmesine, örgütün kriptolu mesajlaşma uygulaması "ByLock" içeriklerinin beklenmesine ve bazı sanıkların mal varlıkları üzerindeki tedbir uygulamalarının kaldırılmasına karar vererek, duruşmayı erteledi.

Sanıklar, "terör örgütü kurmak, yönetmek", "anayasal düzeni değiştirmeye çalışmak", "teröre finans sağlamak" suçlarından yargılanıyor.

