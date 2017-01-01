"Peygamberler şehri"nde Berat Kandili

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ŞANLIURFA (AA) - "Peygamberler şehri" olarak da adlandırılan Şanlıurfa'da, Berat Kandili dolayısıyla vatandaşlar tarihi Balıklıgöl Yerleşkesi'ndeki camilere akın etti.

Akşam ezanından itibaren yerleşkeye gelenler camilerde namaz kıldı, Kur'an-ı Kerim okudu.

Yatsı namazının ardından Şanlıurfa Müftülüğünce Dergah Camisi'nde mevlit okutuldu.

Kentteki camilerin tamamında kandil dolayısıyla özel programlar düzenlendi. Programlardan sonra vatandaşlara süt dağıtıldı.

Ayrıca, çevre illerden gelen çok sayıda vatandaş, kandil dolayısıyla Hazreti İbrahim'in doğduğu rivayet edilen makamla Hazreti Eyüp'ün hastalığında çile çektiği belirtilen mekanı ziyaret etti.