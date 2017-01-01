Manisa'da FETÖ/PDY soruşturması

MANİSA (AA) - Manisa'nın Turgutlu ilçesinde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik ''Flama'' ismi verilen operasyonda gözaltına alındıktan sonra adliyeye sevk edilen 4 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Turgutlu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından sürdürülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alınan 18 kişiden 4'ünün emniyetteki işlemleri sona erdi.
Adliye sevk edilen şüpheliler K.Ç, A.K, Y.K. ve L.B savcılık ifadesinin ardından çıkarıldıkları nöbetçi mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Diğer şüphelinin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.
FETÖ/PDY'ye yönelik 28 Nisan'da yapılan "Flama" operasyonunda 18 kişi gözaltına alınmış, şüphelilerden 1'i tutuklanırken, 12'si adli kontrol şartı ile serbest bırakılmıştı.