Çadır kentte kandil coşkusu

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ŞANLIURFA (AA) - Berat Kandili nedeniyle Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde Suriyeli sığınmacıların kaldığı Süleyman Şah Konaklama Merkezi'nde etkinlik yapıldı.

Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Emin Özafşar, Akçakale Kaymakamı Selçuk Yosunkaya, Akçakale Belediye Başkanı Abdülhakim Ayhan, Şanlıurfa Müftüsü İhsan Açık ve diğer ilgililerle çadır kentteki Suriyeli sığınmacıların katıldığı etkinlikte, Kur'an-ı Kerim tilaveti gerçekleştirildi. Türkçe ve Arapça ilahiler seslendirildi.

Kaymakam Yosunkaya, yaptığı konuşmada, Suriyeli misafirlerin bir sonraki Berat Kandili'nin kendi ülkelerinde barış, huzur ve selamet içerisinde kutlamalarını temenni etti.

Kandilin tüm dünyaya barış ve huzur getirmesini dileyen Yosunkaya, imkanlar dahilinde Suriyeli sığınmacıların rahat edebilmesini Allah rızası için sağlamaya çalıştıklarını kaydetti.