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Selimiye'de Berat Kandili coşkusu

10 Mayıs 2017 Çarşamba, 22:42
Selimiye'de Berat Kandili coşkusu

EDİRNE (AA) - Mimar Sinan'ın ustalık eseri Selimiye Camisi'nde Berat Kandili idrak edildi.

Edirne'de vatandaşlar, Berat Kandili dolayısıyla başta tarihi Selimiye, Eski, Üç Şerefeli camiler olmak üzere kentteki birçok camiyi doldurdu.

Selimiye Camisi'ndeki programda namaz kılıp dua eden vatandaşlar, okunan Kur'an-ı Kerim, Mevlid-i Şerif ve ilahiler ile kandilin manevi atmosferini yaşadı.

Edirne Müftü Vekili Mehmet Altay, vaazında, kandilin günahlardan arınmak ve sıkıntılardan kurtulmak için bir fırsat olduğunu belirterek vatandaşlara geceyi dua ederek geçirmeleri tavsiyesinde bulundu.

Kandil programına Batı Trakya başta olmak üzere Türkiye'nin farklı bölgelerinden çok sayıda vatandaş katıldı.

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