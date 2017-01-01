Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

GAZİANTEP (AA) - Berat Kandili dolayısıyla Malatya, Gaziantep, Kahramanmaraş, Adıyaman ve Kilis'teki vatandaşlar, camilere akın etti.

Kandil nedeniyle kentlerdeki camilere gelen vatandaşlar, Kur'an-ı Kerim tilaveti dinledi, dualar etti ve namaz kaldı. Camilerdeki yoğunluk nedeniyle avlulara seccadeler serildi ve vatandaşlar etkinlikleri cami avlusundan takip etti.

Camilerin avlularında bazı hayırsever vatandaşlar ise cemaate şerbet, şeker, süt ve çikolata gibi ikramlarda bulundu.

- Adıyaman'da süt dağıtıldı

Adıyaman'daki Ulu Cami'de kılınan namazın ardından İl Müftü Yardımcısı Mustafa Altun dualar okudu. Cami avlusunda cemaate süt dağıtıldı.

Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürü Adil Alan, gazetecilere yaptığı açıklamada, geçen yıldan itibaren kandil gecelerinde cemaate süt ikramında bulunduklarını söyledi.

Vatandaşların kandilini kutlayan Alan, "Her kandil akşamı süt dağıtıyoruz. Vatandaşlar da ikramlarımızı geri çevirmeyerek kabul ediyorlar. İnsanlarımızın kandilini kutlamaya çalışıyoruz.” dedi.



- Malatya

Malatya'daki kandil nedeniyle en çok yoğunluk Hacı Yusuf Taş Camisi'nde yaşandı.

İl Müftü Yardımcısı Mehmet Emin Yılmaz'ın Kur'an-ı Kerim tilaveti gerçekleştirdiği camide, bir diğer müftü yardımcısı Hacı Mustafa Kılınç vaaz verdi.

Kılınç, insanların fani dünyaya misafir olarak geldiğini belirterek, "Günahlarımız hatalarımız olur. İşte Rabbimiz bu gibi geceleri adeta biz kullarına ikram ediyor. Bu geceler Ümmet-i Muhammed'in uyanması için vesiledir." diye konuştu.

Malatya Valisi Mustafa Toprak, bazı sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve vatandaşlar mevlit ve vaazı dinledi.