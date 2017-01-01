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BURSA (AA) - Bursa, Çanakkale ve Balıkesir'de Berat Kandili dolayısıyla vatandaşlar camilere akın etti.

Bursa'da Tarihi Ulu Cami, Emir Sultan Camisi ve Yeşil Cami'de Berat Kandili dolayısıyla programlar düzenlendi.

Camilerdeki kandil programlarına yoğun ilgi gösteren vatandaşlar dua edip namaz kıldı.

Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan programlar, mevlit ve duaların okunmasının ardından kılınan yatsı namazıyla sona erdi.

- Çanakkale

Çanakkale'de kandil dolayısıyla vatandaşlar camilere gitti.

Vatandaşlar il merkezi ve ilçelerdeki çok sayıda camide Berat Kandili dolayısıyla düzenlenen programlara katılıp dua etti.

Katılanlara cami çıkışında lokum ve gül suyu ikram edildi.

- Balıkesir

Balıkesir'de kandil dolayısıyla vatandaşlar camilere giderek dualar etti, namaz kıldı.

Balıkesir'in tarihi camilerinden Yıldırım'da (Eski Cami) toplanan vatandaşlar, Berat Kandili hakkında bilgilendirildi.

Eski Cami imamı Muhammet Bingöl, vatandaşlara Berat Kandili'nde tövbe etmenin önemine ilişkin bilgi verdi.

Vaaz sonrası yatsı namazı kılındı ve ardından dua için eller semaya kaldırıldı.

Cami çıkışı cemaate lokum ikram edildi.