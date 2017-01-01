ADANA (AA) - Adana, Mersin, Hatay ve Osmaniye'de Berat Kandili dolayısıyla mevlit programları düzenlendi.
Adana Müftülüğü tarafından merkez Seyhan ilçesinde bulunan Sabancı Merkez Camisi'nde mevlit okutuldu.
Kur'an-ı Kerim tilaveti ile başlayan programa vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.
Programın sonunda cemaat dua etti.
- Hatay
Hatay'da Anadolu'da inşa edilen ilk cami olma özelliğini taşıyan Habib-i Neccar Camisinde Berat Kandili, dualarla idrak edildi.
Caminin dolması nedeniyle bazı vatandaşlar cami avlusuna serilen halılar ve yanında getirdikleri seccadeler üzerinde namazlarını kıldı.
Kandil dolayısıyla düzenlenen programda İl Müftüsü Hamdi Kavillioğlu, vaaz verdi, Kuran-ı Kerim tilaveti, mevlit okundu ve dualar edildi.
Program sonunda Türk Kızılayı tarafından vatandaşlara kandil simidi ikram edildi.
- Osmaniye
Osmaniye'de Envarul Hamid Camisi'nde düzenlenen programda Kur'an-ı Kerim okunarak, dua edildi. Camiye sığmayan vatandaşlar ise bahçeye serilen hasırlarda namazlarını kıldı.
- Mersin
Merkez Akdeniz ilçesindeki tarihi Ulu Cami'sine vatandaşlar kandil dolayısıyla akın etti.
Vatandaşlar öte yandan cami avlusunda ışıklarla donatılmış dua eden el figürüyle fotoğraf çektirdi.