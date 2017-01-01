Çöp kamyonu şarampole devrildi: 3 yaralı

AYDIN (AA) - Aydın'ın Söke ilçesinde belediyeye ait çöp kamyonetinin şarampole devrilmesi sonucu meydana gelen kazada 3 kişi yaralandı.
Alınan bilgeye göre, Avşar Mahallesi istikametinden Yeşilköy Mahallesi yönüne giden Öner Özkan (26) idaresindeki 34 TA 6789 plakalı çöp kamyoneti, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi.
Kazada sürücü ile araçta bulunan Tolga Özkalender (28) ve Ramazan Kaya (31) yaralandı.
Olay yerine gelen sağlık ekiplerince Söke Fehime Faik Kocagöz Devlet hastanesine kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.