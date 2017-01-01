GÜNCELLEME - Kayseri'deki "ByLock" operasyonu

KAYSERİ (AA) - Kayseri'de, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında meslekten ihraç edilen ve "ByLock" kullandıkları iddiasıyla gözaltına alınan 8 öğretmenden 5'i tutuklandı.
Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığının FETÖ/PDY'ye yönelik soruşturması kapsamında, daha önce meslekten ihraç edilen ve örgütün şifreli haberleşme programı "ByLock" kullandıkları gerekçesiyle gözaltına alınan 25 öğretmenden 8'inin emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Kayseri Eğitim ve Araştırma Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirilen 8 zanlı, adliyeye gönderildi.
Zanlılardan Hacı İ.K, Habil T, Önder Ö, İsmail C.A, Süleyman E.Y, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. M.U, O.Y. ve İ.T, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.