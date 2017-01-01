ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / ZONGULDAK HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Zonguldak'taki "Temizlik" operasyonu

11 Mayıs 2017 Perşembe, 00:23

ZONGULDAK (AA) - Zonguldak'ın Kozlu ilçesinde "Temizlik" adı verilen operasyon kapsamında adliyeye sevk edilen 9 şüpheliden 6'sı tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, uyuşturucu madde ticareti yapan şahıslara yönelik "Temizlik" adı verilen operasyon düzenlendi.

Ekipler, Kozlu ilçesinde düzenlediği operasyonda uyuşturucu satışı yaptığı iddiasıyla S.T, Ö.G, M.H.A, T.Ö, E.M, Z.A, E.A, K.G. ve Y.K'yi gözaltına aldı.

Şüphelilerin ev ve iş yerlerinde yapılan aramada, 10 gram kokain ve 10 uyuşturucu hap ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından zanlılar, adliyeye sevk edildi.

Cumhuriyet Savcılığındaki ifadelerinin ardından nöbetçi mahkemeye sevk edilen şüphelilerden, Ö.G, S.T, E.A, Y.K, E.M. ve K.G. tutuklanırken, diğer şüpheliler adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.


İLGİLİ HABERLER
Devrek'te Beraat Kandili coşkuyla idrak edildi
YEREL

DEVREK'TE BERAAT KANDİLİ COŞKUYLA İDRAK EDİLDİ
KOSGEB Uygulamalı Girişimcilik Eğitimleri sonunda 60 kursiyer sertifikasını aldı
YEREL

KOSGEB UYGULAMALI GİRİŞİMCİLİK EĞİTİMLERİ SONUNDA 60 KURSİYER SERTİFİKASINI ALDI
Silahını temizlerken kendini vurdu
YEREL

SİLAHINI TEMİZLERKEN KENDİNİ VURDU
Alaplı Belediye Mayıs Ayı Olağan Toplantısı tamamlandı
YEREL

ALAPLI BELEDİYE MAYIS AYI OLAĞAN TOPLANTISI TAMAMLANDI
BEÜ'de 11. Engelsiz üniversiteler çalıştayı gerçekleştirildi
YEREL

BEÜ'DE 11. ENGELSİZ ÜNİVERSİTELER ÇALIŞTAYI GERÇEKLEŞTİRİLDİ
Obezite ve diyabetin tespiti ve mücadele eylem planı projesi başladı
YEREL

OBEZİTE VE DİYABETİN TESPİTİ VE MÜCADELE EYLEM PLANI PROJESİ BAŞLADI
Bülent Ecevit Üniversitesi Bahar Şenlikleri devam ediyor
YEREL

BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ BAHAR ŞENLİKLERİ DEVAM EDİYOR
Anneler günü incisi 67 burda'da
YEREL

ANNELER GÜNÜ İNCİSİ 67 BURDA'DA
Sağlık çalışanları hastanede resim sergisi açtı
YEREL

SAĞLIK ÇALIŞANLARI HASTANEDE RESİM SERGİSİ AÇTI
Şarampole düşmemesi için kamyoneti halatla bağladılar
YEREL

ŞARAMPOLE DÜŞMEMESİ İÇİN KAMYONETİ HALATLA BAĞLADILAR
Rektör Özer'den düzenleme kuruluna teşekkür
YEREL

REKTÖR ÖZER'DEN DÜZENLEME KURULUNA TEŞEKKÜR
Kdz. Ereğli Devlet Hastanesine Başhekim Yardımcısı atandı
YEREL

KDZ. EREĞLİ DEVLET HASTANESİNE BAŞHEKİM YARDIMCISI ATANDI
Başkan Tekin Berat Kandilini kutladı
YEREL

BAŞKAN TEKİN BERAT KANDİLİNİ KUTLADI
Milli sporcudan Karayılmaz'a ziyaret
YEREL

MİLLİ SPORCUDAN KARAYILMAZ'A ZİYARET
EN ÇOK OKUNANLAR
Zayıflayan ünlüler
ŞİPŞAK

ERİDİ BİTTİ! İŞTE SON HALİ...

 1
  • 2 Tuba Büyüküstün'ün paylaşımı sosyal medyayı salladı
  • 3 Amerika'ya damgasını vurmuştu, çocukluk fotoğrafını paylaştı
  • 4 Yeşilçam'ın ünlü ismi... Onu tanıdınız mı?