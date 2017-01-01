Zonguldak'taki "Temizlik" operasyonu

ZONGULDAK (AA) - Zonguldak'ın Kozlu ilçesinde "Temizlik" adı verilen operasyon kapsamında adliyeye sevk edilen 9 şüpheliden 6'sı tutuklandı.
Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, uyuşturucu madde ticareti yapan şahıslara yönelik "Temizlik" adı verilen operasyon düzenlendi.
Ekipler, Kozlu ilçesinde düzenlediği operasyonda uyuşturucu satışı yaptığı iddiasıyla S.T, Ö.G, M.H.A, T.Ö, E.M, Z.A, E.A, K.G. ve Y.K'yi gözaltına aldı.
Şüphelilerin ev ve iş yerlerinde yapılan aramada, 10 gram kokain ve 10 uyuşturucu hap ele geçirildi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından zanlılar, adliyeye sevk edildi.
Cumhuriyet Savcılığındaki ifadelerinin ardından nöbetçi mahkemeye sevk edilen şüphelilerden, Ö.G, S.T, E.A, Y.K, E.M. ve K.G. tutuklanırken, diğer şüpheliler adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.