KİRADER Genel Başkanı ve eşinin ölü bulunması

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

ANTALYA (AA) - Antalya'nın Finike ilçesinde yayla evinde cesetleri bulunan Kiracılar Derneği (KİRADER) Genel Başkanı Ali Ulvi (61) ve eşi Aysin Büyüknohutçu (61) çiftinin ölümüne ilişkin bir kişi gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, çiftin Turunçova Mahallesi Asarönü mevkisinde Kızılcık Yaylası'ndaki evlerinde ölü bulunmasıyla ilgili soruşturma çok yönlü sürdürülüyor.

Cesetleri komşuları tarafından bulunan çiftin evindeki üç tüfeğin Ali Ulvi Büyüknohutçu'ya ait olduğu tespit edildi.

İlk incelemede, Ali Ulvi Büyüknohutçu'nun yakın mesafeden yüz bölgesine tek el, eşinin ise göğüs bölgesine ateş edilerek öldürüldüğü belirlendi.

Jandarma tarafından olayla ilgili A.Y. adlı bir kişinin gözaltına alındığı öğrenildi.

KİRADER Genel Başkanlığı ve Antalya Kent Konseyi Tüketici Hakları Çalışma Grubu Başkanlığı yapan Ali Ulvi Büyüknohutçu, özellikle Finike ilçesinde bulunan taş ocaklarına karşı açtığı davalar ve yaptığı eylemlerle adını duyurmuştu.