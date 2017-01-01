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Roman vatandaşlar umre yolunda

11 Mayıs 2017 Perşembe, 06:42

KOCAELİ (AA) - Türkiye Romanlar Konfederasyonu, maddi durumu yetersiz 25 Roman vatandaşı "Ağlayan Gözler Kutsal Topraklarda" adlı sosyal sorumluluk projesi kapsamında umreye gönderdi.

Proje çerçevesinde 25 kişilik ilk kafile, pilot bölge seçilen Kocaeli'den kutsal topraklara uğurlandı.

Konfederasyon Başkanı Ahmet Çokyaşar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, projeyi yaygınlaştırarak sürdürmek istediklerini söyledi.

İlk kafileyi yolcu etmekten dolayı büyük heyecan yaşadıklarını vurgulayan Çokyaşar, "Heyecandan uyuyamadık. Gece zaten mübarek bir gece. Berat Kandili sabahında vatandaşlarımızı bu şekilde uğurlamak bizim için büyük bir mutluluk kaynağı oldu." dedi.

Çokyaşar, projenin Romanlardan büyük talep gördüğünü dile getirdi.

Taleplerin tamamına yetişebilmelerinin mümkün olmadığını anlatan Çokyaşar, şöyle konuştu:

"Şimdilik ilk kafilede 25 kişiyi gönderiyoruz. 3 bin 600 liralık umrenin 2 bin 600 lirasını biz konfederasyon olarak karşıladık, bin lirasını vatandaşlar karşıladı. Bunu Türkiye geneline yaymak istiyoruz. 2019 yılı sonuna kadar belirli aralık ve sürelerle bin kişi umreye göndermeyi hedefliyoruz. Başta Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere bütün toplumun desteğini bekliyoruz. Bu projeden Sayın Cumhurbaşkanımızın da bizzat haberleri vardır. İnşallah umreden geldikten sonra vatandaşlarımızı Sayın Cumhurbaşkanımızla bir araya getirmek istiyoruz."

- Gözyaşlarıyla yola çıktılar

Kafiledeki vatandaşlardan Ayşe İşseven Günel de umreye gitme konusunda verdikleri desteklerden dolayı konfederasyon yetkililerine teşekkür ederek, çok heyecanlı ve mutlu olduğunu ifade etti.

Turgay Gündoğdu ise umreye gitmeyi çok istediğini, konfederasyonun desteğiyle eşi ve akrabalarıyla bunu gerçekleştireceğini belirtti.

Kafile, dua edilmesi ve yakınlarıyla vedalaşmalarının ardından uğurlandı. Otobüsün hareketinden önce bazı kişilerin duygulandığı ve gözyaşlarına hakim olamadığı görüldü.

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