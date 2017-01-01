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TOBB Türkiye Tekstil Sanayi Meclisi Genişletilmiş Toplantısı

11 Mayıs 2017 Perşembe, 09:22

GAZİANTEP (AA) - TOBB Türkiye Tekstil Sanayi Meclisi Başkanı Abdulkadir Konukoğlu, "Tekstil Türkiye’de üretimin, ihracatın ve istihdamın lokomotifidir. Yan sanayi ile birlikte adeta istihdam adasıdır." dedi.

Sanko Holding'den yapılan yazılı açıklamaya göre, TOBB Türkiye Tekstil Sanayi Meclisi Genişletilmiş Toplantısı, sektördeki sivil toplum kuruluşlarının katılımıyla Gaziantep’te gerçekleştirildi.

Konukoğlu, burada yaptığı konuşmarda, Türkiye ekonomisi, ihracatı ve istihdamının lokomotifi olan tekstilin daha iyiye gidebilmesi için ilgili bütün STK’ların görüş birliği içerisinde olduğunu ifade ederek, toplantıda görüş birliğine varılan kararların bir rapor halinde ilgili mercilere sunulacağını belirtti.

Türk tekstiline heyecan katacak ve dinamizm kazandıracak görüşler ortaya çıktığını vurgulayan Konukoğlu, "Türk tekstilinin daha iyiye gidebilmesi için bütün STK’ların görüş birliği içerisinde olması, üretimin, ihracatın ve istihdamın lokomotifi olan sektörün geleceği açısından önem taşıyor." ifadelerinde bulundu.

Türkiye’de tekstil sektörünün öneminin tartışılmaz olduğunu vurgulayan Konukoğlu, şunları kaydetti:

"Tekstil diriye de lazım ölüye de. Doğarken tekstile sarıp kucaklıyorlar, öldüğümüzde tekstile sarıp gömüyorlar. Çıplak gezemeyeceğimize göre, tekstil sektörü dünya var oldukça önemini koruyacaktır. Tekstil Türkiye’de üretimin, ihracatın ve istihdamın lokomotifidir. Yan sanayi ile birlikte adeta istihdam adasıdır. Her ne kadar teknolojideki gelişmeler dolayısıyla eskisi gibi olmasa da emek yoğun sektör olarak ülkemizde her zaman önemini koruyacaktır. Özellikle istihdam açısından yerine hangi sektörü ikame edebiliriz ki? Sektörün kıymetini bilmeliyiz. Tekstil bitti diyenlere bakmayın, tekstilde bayrağı dalgalandıran Türkiye, tekstilden daha uzun yıllar ekmek yiyecek. Türk tekstilinin birikimi, kumaşı, tasarımı ve işçiliği ile rakip tanımaz hale geldi."

Toplantıya, TOBB Tekstil Sanayi Meclisi’nin yanı sıra İstanbul Tekstil ve Hammaddeleri İhracatçıları Birliği, Akdeniz Tekstil ve Hammaddeleri İhracatçıları Birliği, Güneydoğu Anadolu Tekstil ve Hammaddeleri İhracatçıları Birliği ve Pamuklu Tekstil Sanayicileri Birliği yönetim kurulu başkan ve üyeleri katıldı.


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