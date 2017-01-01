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Şanlıurfa'da uyuşturucu operasyonu

11 Mayıs 2017 Perşembe, 09:28
Şanlıurfa'da uyuşturucu operasyonu

ŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde düzenlenen operasyonda 163 bin 363 kök Hint keneviri ve 11 kilo 800 gram kubar esrar ele geçirildi.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Güzelyurt köyündeki hazine arazisine uyuşturucu ekildiği istihbaratı üzerine harekete geçti.

Operasyonda araziye ekili 163 bin 363 kök Hint keneviri ile 11 kilo 800 gram kubar esrar bulundu.

Gözaltına alınan A.Ç. ve C.Ç'nin adreslerinde yapılan aramada ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Uyuşturucular, yakılarak imha edildi.

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