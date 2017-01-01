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Trabzon'da mobilya fabrikasında yangın

11 Mayıs 2017 Perşembe, 09:43

TRABZON (AA) - Trabzon'da mobilya fabrikasında çıkan yangın kontrol altına alınmaya çalışılıyor.

Arsin ilçesinde bulunan Arsin Organize Sanayi Bölgesindeki mobilya fabrikasında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Yangına, Trabzon Büyükşehir Belediyesinin yanı sıra ilçe belediyesi itfaiye ekipleri de müdahale ediyor. 112 Acil Servis ekipleri de olay yerinde hazır bekletiliyor.

Ekiplerin kontrol altına almaya çalıştığı yangında, fabrikada büyük oranda hasar oluştu.

Çevredeki bazı işçilerin gözyaşlarını tutamadığı görüldü.

Trabzon Valisi Yücel Yavuz, Arsin Belediye Başkanı Erdem Şen ile Yomra Belediye Başkanı İbrahim Sağıroğlu da olay yerine gelerek ilgililerden bilgi aldı.


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