ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / SAKARYA HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

FETÖ firarisi Emre Uslu hakkında soruşturma açıldı

11 Mayıs 2017 Perşembe, 09:57

SAKARYA (AA) - Denizli'de trafik kazasında hayatını kaybeden Denizli Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Alper hakkında sosyal medyada paylaşımlarda bulunan Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) firarisi Emre Uslu hakkında Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatıldığı bildirildi.

Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığından alınan bilgiye göre, firari FETÖ şüphelisi Uslu'nun Twitter üzerinden, dün geçirdiği trafik kazasında yaşamını yitiren Denizli Cumhuriyet Başsavcısı Alper hakkında yapmış olduğu paylaşımlar üzerine çalışma başlatıldı.

Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı, bu doğrultuda Uslu hakkında soruşturma açtı.

Denizli Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Alper (48), dün, şoförü Muzaffer Akşehirli'nin kullandığı 20 AB 548 plakalı otomobille Honaz ilçesindeki Denizli D Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna giderken Merkezefendi ilçesine bağlı Bozburun Mahallesi Salihağa yolu üzerindeki kontrolsüz kavşakta, Uğur T'nin (53) kullandığı 64 DL 821 plakalı hafriyat yüklü kamyonla çarpışmış, Başsavcı Alper ile şoförü Muzaffer Akşehirli hayatını kaybetmiş, koruma Ramazan Uğur ise yaralanmıştı.


İLGİLİ HABERLER
Sakarya'da FETÖ/PDY iddianamesi kabul edildi
YEREL

SAKARYA'DA FETÖ/PDY İDDİANAMESİ KABUL EDİLDİ
Sakarya'da 180 bin öğrenci engelliler için empati kurdu
YEREL

SAKARYA'DA 180 BİN ÖĞRENCİ ENGELLİLER İÇİN EMPATİ KURDU
'Geleceğin Tıbbı Kongresi' SAÜ'de yapıldı
YEREL

'GELECEĞİN TIBBI KONGRESİ' SAÜ'DE YAPILDI
Uluslararası Dağ Bisikleti Kupası'na doğru
YEREL

ULUSLARARASI DAĞ BİSİKLETİ KUPASI'NA DOĞRU
Serdivan Belediyesi ekipleri sineksiz bir yaz için görev başında
YEREL

SERDİVAN BELEDİYESİ EKİPLERİ SİNEKSİZ BİR YAZ İÇİN GÖREV BAŞINDA
Sakarya'daki terör davası
YEREL

SAKARYA'DAKİ TERÖR DAVASI
Sakarya Ticaret Borsası
YEREL

SAKARYA TİCARET BORSASI
SAÜ'de akademik personele oryantasyon eğitimi verildi
YEREL

SAÜ'DE AKADEMİK PERSONELE ORYANTASYON EĞİTİMİ VERİLDİ
SATSO'dan Başsavcı Özel'e ziyaret
YEREL

SATSO'DAN BAŞSAVCI ÖZEL'E ZİYARET
SAÜ İHA takımı ikinci oldu
YEREL

SAÜ İHA TAKIMI İKİNCİ OLDU
SATSO'da 'Bahar Meltemi' esti
YEREL

SATSO'DA 'BAHAR MELTEMİ' ESTİ
Engelliler yağmura rağmen eğlendi
YEREL

ENGELLİLER YAĞMURA RAĞMEN EĞLENDİ
Meslek Yükseokulları Akademik Genel Kurulu Toplantısı düzenlendi
YEREL

MESLEK YÜKSEOKULLARI AKADEMİK GENEL KURULU TOPLANTISI DÜZENLENDİ
'Karma Sergisi' büyük ilgi gördü
YEREL

'KARMA SERGİSİ' BÜYÜK İLGİ GÖRDÜ
EN ÇOK OKUNANLAR
İşte PKK’nın Suriye’deki uzantısına teslim edilecek ekipmanlar
GÜNDEM

ABD, YPG'Lİ TERÖRİSTLERİ BÖYLE DONATACAK!

 1
  • 2 “Eski arabalara merakım var”
  • 3 Kıdemde mevcut işçiye 3 seçenek
  • 4 Fenerbahçeli futbolcu ünlü şarkıcıyla yakalandı