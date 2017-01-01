Şanılurfa'da sosyal medyadan terör propagandası iddiası

ŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde sosyal medya üzerinden terör örgütü propagandası yaptıkları iddia edilen 12 şüpheli yakalandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, yapılan çalışmalarda ilçedeki bazı kişilerin sosyal medya hesapları üzerinden terör örgütü PKK/KCK'nın propagandasını yaptığını belirledi.
Bunun üzerine harekete geçen ekiplerce düzenlenen operasyonda B.D, F.D, H.T, K.U, N.D, N.Y, B.K, B.C, H.A, Y.K, H.B. ve A.P. gözaltına alındı.
Şüpheliler jandarmadaki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.