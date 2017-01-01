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AA'nın Büyük Afrika Projesi'ne iş dünyasından destek

11 Mayıs 2017 Perşembe, 10:05

MANİSA (AA) - Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği Başkanı Rıza Seyyar, Afrika'nın Sahra Akdeniz Bölgesi'nin dünyanın yeni üretim üssü olacağını belirterek, AA'nın başlattığı "Büyük Afrika Projesi" sayesinde bu kıtadan gelecek bilgi akışının iş adamlarının önünü açacağını belirtti.

AA'nın Afrika'daki 11 ülkede 50'den fazla muhabirle gerçekleştirdiği Büyük Afrika Projesi ile ilgili değerlendirmede bulunan Seyyar, proje kapsamında yapılan haberlerle Afrika ülkeleri hakkında çok önemli bir bilgi havuzu oluşturulacağını söyledi.

Afrika'nın ekonomik açıdan büyük potansiyel barındırdığını, Çin'in ardından Vietnam, Kamboçya, Hindistan ve Bangladeş gibi ülkelerin çok ciddi üretim üssü haline geldiğini, bu ülkelerin yerini de yavaş yavaş Kuzey Afrika ülkelerinin almaya başladığını kaydeden Seyyar, "Özelikle Afrika'nın Sahra Akdeniz Bölgesi, artık dünyanın yeni üretim üssü olacak gibi gözüküyor. Dolayısıyla bu pencereden baktığımızda Türk işadamların şimdiden Afrika'da konuşlanması ve köşe başlarında olması gerekiyor." dedi.

- "Rehberlik edecek"

Manisa Organize Sanayi Bölgesi (OSB) Başkanı Sait Cemal Türek de AA'nın projesiyle Türk iş adamlarının Afrika ülkeleri hakkında objektif bir bakış açısıyla bilgilenme imkanı yakalayacağına işaret etti.

Türek, "AA'nın Afrika ile ilgili gerçekleştirdiği proje son derece yerinde bir iletişim programı. Haberdar olma, haber verme, fırsatları ortaya koyma ve tanıtımın yapılması çok güzel. Afrika, Türkiye'nin uzun yıllar ihmal ettiği bölgeydi." diye konuştu.

Bölge olarak Afrika'da çalışmalara başladıklarını anlatan Türek, Ruanda, Etiyopya ve Libya'da başlayan çalışmaların yaygınlaşması açısından AA'nın yatırımcıya rehberlik edecek çalışmalara başladığını kaydetti.

Cezayir'de konut projesi için çalışma yürüten Sipil Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Hakkı Bayraktar da Türk iş dünyasının Afrika ile iş yapmak istediğini ancak bugüne kadar yeterli bilgiye sahip olmadığını belirterek, çalışmanın bu açıdan yatırımlara destek veren yönünün bulunduğunu ifade etti.

"Anadolu Ajansı'nın yapmış olduğu çalışmayı fikir oluşturma anlamında çok anlamlı buluyoruz" diyen Bayraktar, Afrika'da iş yapmak isteyen herkesin AA'nın hazırladığı dosyayı yakından takip edeceğini dile getirdi.

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