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Meyve suyu kutusunda uyuşturucu

11 Mayıs 2017 Perşembe, 10:18
Meyve suyu kutusunda uyuşturucu

MALATYA (AA) - Malatya'da sokak satıcılarına yönelik operasyonlarda meyve suyu kutusuna gizlenmiş 2 bin extacy hap ele geçirilirken, gözaltına alınan 5 kişiden 3'ü tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğümüz ekiplerince, kent merkezinde "torbacı" tabir edilen sokak satıcılarına yönelik operasyonda 3 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde ve üstlerinde yapılan aramalarda meyve suyu kutusuna gizlenmiş 2 bin adet extacy hap ele geçirildi.

Aynı çalışma sırasında uyuşturucu madde kullandığı tespit edilen 2 kişi de gözaltına alındı. Şüphelilerin üzerinde bir uyuşturucu hap ve 7 gram esrar ele geçirildi.

"Uyuşturucu madde ticareti yapmak ve uyuşturucu madde kullanmak, bulundurmak" suçundan gözaltına alınan 5 kişiden 3'ü sevk edildikleri mahkemece tutuklanırken, 2 şüpheli ise emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.


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