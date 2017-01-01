Sakarya'da FETÖ/PDY iddianamesi kabul edildi

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

SAKARYA (AA) - Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında haklarında dava açılan 44 sanığın yargılanmasına, 13 Haziran'da Sakarya 4. Ağır Ceza Mahkemesinde başlanacak.

Sakarya 4. Ağır Ceza Mahkemesi, Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 7'si tutuklu 44 sanık hakkında hazırlanan 153 sayfalık iddianame üzerindeki incelemesini tamamladı.

Mahkeme, aralarında Kanun Hükmümde Kararnameyle (KHK) kapatılan Kocaali Eğitim Gönüllüleri Derneği üyeleri öğretmen, esnaf ve çiftçiler ile İlçe Emniyet Amirliğinde görevli emniyet mensuplarının da bulunduğu 44 sanık hakkında "silahlı terör örgütü üyeliği" suçundan 7 yıl 6 aydan 15'er yıla kadar hapis cezası istemiyle hazırlanan iddianameyi kabul etti.

İddianamede ayrıca, 44 sanık arasında yer alan Kocaali İlçe Emniyet Amirliğinde görevli 4 emniyet mensubu hakkında "anayasayı ihlal" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası isteniyor.

Sanıkların yargılanmasına, 13 Haziran'da Sakarya 4. Ağır Ceza Mahkemesinde başlanacak.

İddianamede, Kocaali Eğitim Gönüllüleri Derneğinin 23 Temmuz 2016'da KHK ile FETÖ/PDY ile bağlantısı ve irtibatı nedeniyle kapatıldığı ve dernekte arama yapıldığı bildirildi.

Dernekte yapılan aramada, FETÖ/PDY'nin finans ayağında bulunan, örgütün adam kazanma ve propaganda amacıyla kullandığı birçok kitap, dergi, gazete ve doküman ile Kocaali ilçesine ait 2014 Cumhurbaşkanlığı Seçimine ilişkin sandık sonuç tutanaklarının ele geçirilmesiyle derneğin kuruluş amacı dışında faaliyette bulunduğunun belirlendiği belirtilen iddianamede, "Kocaali İlçe Emniyet Amirliğinde görevli bir kısım personelle ilgili darbe teşebbüsünden önce haklarında 'FETÖ/PDY silahlı terör örgütü mensubu' olduğuna dair ihbarın bulunması karşısında soruşturma dosyamızda bulunan şüpheliler hakkında 'FETÖ/PDY silahlı terör örgütü üyeliği' kapsamında soruşturma yürütülmüştür." ifadesi kullanıldı.

İddianamede, sanıkların eylem, strateji ve amacı doğrultusunda "FETÖ/PDY silahlı terör örgütü" ile süreklilik, çeşitlilik ve yoğunluk arz eden organik bağlantı içerisinde bulundukları ve bu şekilde örgütün hiyerarşik yapısına dahil olarak üzerlerine atılı suçları işlediklerinin, sanık savunmaları, inceleme, yakalama, ev ve üst arama, el koyma tutanakları, "ByLock" tespit tutanağı, Bank Asya yazı cevabı, MASAK raporu, ele geçirilen örgütsel dokümanlar, yasaklı yayınlar ve dosya kapsamıyla anlaşıldığı belirtildi.

Ayrıca iddianamede, Kocaali İlçe Emniyet Amirliğinde görevli 4 emniyet mensubunun silahlı güce sahip olmaları, elde edilen bilgiler, alınan beyanlarda darbe teşebbüsünden önce birçok emniyet personelinin darbe amacıyla yapılan hazırlıktan ve darbeden haberdar olduğu yönündeki anlatımlar da nazara alındığında, şüphelilerin örgüt üyesi olarak devletin birliğini ve ülke bütünlüğünü bozmak için "anayasayı ihlal" suçunu işlediklerinin anlaşıldığı kaydedildi.