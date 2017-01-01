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ANTALYA (AA) - Antalya'nın Finike ilçesinde Kiracılar Derneği (KİRADER) Genel Başkanı Ali Ulvi ve eşi Aysin Büyüknohutçu'nun evlerinde av tüfeğiyle öldürülmelerine ilişkin soruşturma kapsamında gözaltına alınan zanlının suçunu itiraf ettiği, çiftin 2 bin lirasını gasbettiğini söylediği belirtildi.

Cinayetin ardından İl Jandarma Komutanlığı ve Finike İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, komşularının ifadesinden yola çıkarak aynı mahallede yaşayan Ali Y'nin (31) çiftten daha önce borç para aldığını belirledi.

Ekipler, Ali Y'yi aynı mahalledeki evine düzenlediği operasyonda gözaltına aldı.

Zanlının üst aramasında Büyüknohutçu'nun evinden gasbettiği öne sürülen 2 bin lira ele geçirildi.

Ali Y'nin, jandarmadaki ifadesinde suçunu itiraf ettiği, hasta eşinin tedavi masraflarını karşılamak için eve gasp amaçlı girdiğini, suç aleti tüfeği kuyuya attığını söylediği öğrenildi.

Zanlının Finike Jandarma Komutanlığındaki işlemleri sürüyor.

Dün, Turunçova Mahallesi'ndeki Kızılcık Yaylası'nda yaşayan KİRADER Genel Başkanı Ali Ulvi (61) ve eşi Aysin Büyüknohutçu (61), evlerinde komşuları tarafından ölü bulunmuştu. İncelemede, çiftin av tüfeğiyle öldürüldükleri belirlenmişti. Bir dönem DSP İl Başkanlığı da yapan Ali Ulvi Büyüknohutçu, Finike ilçesindeki taş ocaklarına karşı açtığı davalar ve eylemlerle adını duyurmuştu.