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Gaziantep'te 208 kız öğrenci okula kazandırıldı

11 Mayıs 2017 Perşembe, 10:33
Gaziantep'te 208 kız öğrenci okula kazandırıldı

GAZİANTEP (AA) - Milli Eğitim Bakanlığınca yürütülen "Özellikle Kız Çocuklarının Okuma Oranlarının Artırılması Projesi (KEP II)" kapsamında Gaziantep'te oluşturulan "il ziyaret ekipleri", 208 kız çocuğunu yeniden okulla buluşturdu.

İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı İbrahim Necip Kafadar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 2015 yılından bu yana Güneydoğu Anadolu Bölgesi'ndeki bazı illerde uygulanan projeye geçen senenin sonunda Gaziantep'in de dahil edildiğini söyledi.

Projeyle okula kaydı yapılan ancak çeşitli sebeplerden devam edemeyen kız çocuklarının eğitimlerini sürdürebilmelerini sağlamayı amaçladıklarını belirten Kafadar, şunları belirtti:

"Bu kapsamda il genelinde devamsızlık oranı yüksek 76 okulumuz belirlendi. İlgili okulların idareci ve rehber öğretmenlerine, aday öğretmenlere, pansiyonlar ve yatılı bölge okullarının idareci ve öğretmenlerine, halk eğitim merkezlerine, mesleki eğitim merkezlerine, rehberlik araştırma merkezlerine, sivil toplum kuruluşu temsilcilerine, emniyet ve jandarma personeline, din görevlilerine, Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü ve belediye personellerine ziyaret ekiplerinde yer alacakları için eğitimler verildi. Ziyaretlerde nasıl davranmaları gerektiği anlatıldı. Velilere ve öğrencilerilere eğitimler verildi."

Kafadar, 4 bin 467 kişiye eğitim verildiğini dile getirerek, bunlar arasından kurulan ekiplerle ev ziyaretlerine çıkıldığına dikkati çekerek, "Bu kapsamda 20 günde 264 ev ziyaret edildi. Ziyaretlerden sonra ulaşılan öğrenci sayımız bin 126. Ulaşılan veli, ebeveyn sayısı 308. Kazanılan öğrenci sayısı 208." diye konuştu.

Ziyaretler sırasında çok değişik hikayeler ve problemlerle karşılaştıklarını anlatan Kafadar, şu değerlendirmede bulundu:

"Bunların çözümü için gerekli yerlerle görüştük, girişimde bulunduk. Ve bunların eğitime kazandırılması için çalıştık. Bundan sonra da bu çalışmalarımıza devam edeceğiz. 17 Mayıs'ta KEP 2 projemizin kapanış programı Müsteşar Yardımcımız Ercan Demirci'nin katılımıyla yapılacak. Kapanış programı demek bu projenin kapanacağı anlamına gelmiyor. Elimizdeki imkanlar ölçüsünde kız çocuklarının okula kazandırılmasıyla ilgili saha çalışmalarımıza devam edeceğiz."

- Suriyeli kız çocuklarıyla ilgili de çalışma yapılacak

Kafadar, okula devam edemeyen kız çocuklarının yüzde 20'sini yeniden eğitime kazandırdıklarını vurgulayarak, bu sayıya kısa sürede kavuştuklarını dile getirdi.

Okula gidemeyen Suriyeli kız çocuklarıyla ilgili çalışmalarının da olacağını bildiren Kafadar, "Okul çağında 103 bini aşkın Suriyeli çocuk var. Bu sığınmacı çocuklarımızın 60 bin 500'ü okullaşmış durumda. Gerek kamplardaki gençlik merkezlerinde, gerek diğer okullarımızda eğitim öğretime devam ediyorlar. Geri kalanların yarısının kız olduğunu tahmin ediyoruz. Bunların da okullaşmasını sağlamak üzere çalışma yapacağız." sözlerine yer verdi.


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